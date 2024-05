Lacalle Pou y el cierre de la planta de FNC en Minas: "Vamos a hacer todos los esfuerzos para que continúe abierta"

Los trabajadores se reunieron en asamblea este viernes y dejaron claro que la medida continuará hasta que no se vislumbren alternativas para evitar el cierre de la planta de la cervecera ubicada en Minas.

Pasado el mediodía varios camiones de distribución de bebidas se concentraron en la calle Entre Ríos mientras la Policía de Tránsito cortaba la calle en el cruce con Agraciada.

En el estrado, Ferreira afirmó que se asiste al embate de una multinacional que no toma sus decisiones en Uruguay. “Puede tomarlas en Bélgica o en Brasil”, expresó n referencia a que FNC forma parte de la compañía AmBev -con sede en Brasil-, que es filial regional de la multinacional belga AB inBev, el grupo cervecero más grande del mundo.

El dirigente recordó que la decisión empresarial fue comunicada al sindicato una semana atrás y que a partir de allí se generaron ámbitos de diálogo con la participación del gobierno.

El primero se desarrolló el jueves pasado. En ese encuentro, el ministro de Trabajo, Mario Arizti, planteó a la empresa que suspendiera el cierre de la fábrica y como contrapartida que el sindicato frenara el comienzo de la medida.

“Dijo suspender, no dejar sin efecto. La dirección del sindicato entendió que no era momento de levantar la huelga. Es momento de lucha, no de negociación. La huelga empieza hoy y veremos cuándo termina”, afirmó entre aplausos.