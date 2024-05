"En Minas no se cierra": sindicato de FNC comenzó huelga y advirtió que no es momento de negociar

Los trabajadores se reunieron en asamblea este viernes y dejaron claro que la medida continuará hasta que no se vislumbren alternativas para evitar el cierre de la planta de la cervecera ubicada en Minas .

20240517 Asamblea en Fábricas Nacionales de Cerveza. FNC - FOEB (1).jpg Foto: Inés Guimaraens

En el estrado, Ferreira afirmó que se asiste al embate de una multinacional que no toma sus decisiones en Uruguay. “Puede tomarlas en Bélgica o en Brasil”, expresó n referencia a que FNC forma parte de la compañía AmBev -con sede en Brasil-, que es filial regional de la multinacional belga AB inBev, el grupo cervecero más grande del mundo.

No se embotellará cerveza Patricia

El dirigente recordó que la decisión empresarial fue comunicada al sindicato una semana atrás y que a partir de allí se generaron ámbitos de diálogo con la participación del gobierno.

El primero se desarrolló el jueves pasado. En ese encuentro, el ministro de Trabajo, Mario Arizti, planteó a la empresa que suspendiera el cierre de la fábrica y como contrapartida que el sindicato frenara el comienzo de la medida.

“Dijo suspender, no dejar sin efecto. La dirección del sindicato entendió que no era momento de levantar la huelga. Es momento de lucha, no de negociación. La huelga empieza hoy y veremos cuándo termina”, afirmó entre aplausos.

Añadió que en esa reunión FNC mostró su intención de revisar la medida, pero mantuvo firme la decisión del cierre. También se manejó la posibilidad de que los empleados aceptaran una rebaja de sueldo. “Los salarios no se tocan”, proclamó Ferreira.

El sindicato seguirá de cerca un nuevo encuentro que se efectuará el martes próximo en el Ministerio de Industria, esta vez entre la compañía y representantes del gobierno. Para el día siguiente, el sindicato fijó una movilización que llegará hasta la Torre Ejecutiva.

Para esa concentración, aseguró Ferreira, ya se cuenta con la participación de empleados de Lavalleja y de otras empresas del sector de la bebida.

También comunicó la decisión de no envasar cerveza Patricia de litro en la planta de Montevideo, como una medida de apoyo a los trabajadores de Minas.

20240517 Asamblea en Fábricas Nacionales de Cerveza. Camiones de reparto de bebidas. FNC - FOEB (4).jpg Foto: Inés Guimaraens

Defensa de la planta de Minas

La fábrica ubicada en la calle Entre Ríos embotella normalmente Pilsen, Zillertal, Stella Artois y una parte de la producción de Patricia. Además se encarga de la línea de refrescos de Pepsico (Pepsi, pomelo y agua tónica Paso de los Toros y Mirinda) La de Minas se dedica a Patricia de litro y a la producción de latas.

“No hay alternativa si no hay dos plantas operativas”, expresó Ferreira.

Cerca del final de la asamblea, el dirigente pidió a los empleados de FNC que fueran a su casa y plantearan en el barrio, a comerciantes y almaceneros, cuál era la batalla que estaban dando los trabajadores de la cervecera.

Explotaron las últimas bombas de estruendo y se prendieron las bengalas que quedaban. Frente al escenario, un grupo de trabajadores comenzó a cantar: “no se cierra, Minas no se cierra”, como el presagio de una batalla que estaba por comenzar.

FNC y la importación de cerveza

El año pasado, FNC efectuó una parada técnica en la planta de Montevideo motivada por la crisis hídrica. Ese período fue aprovechado para otorgar licencias pendientes. La compañía venía sustituyendo la cerveza nacional con argentina de producción propia. La decisión obedecía a un tema de costos operativos como consecuencia de la diferencia cambiaria. Pero había otro inconveniente: el creciente ingreso de marcas importadas a precios bajos.

Sobre fines de 2023, la dirección de la empresa transmitió al sindicato que realizaría una nueva parada, esta vez en las dos plantas, a partir de mayo. Los trabajadores de Lavalleja fueron enviados al seguro de paro. A fines de abril, durante una comparecencia en el Parlamento, Ferreira comentó la incertidumbre que tenía el sindicato por lo que podría ocurrir en julio, cuando finalizara el freno productivo.

Según información de la FOEB hay cerca de 20 millones de litros de cerveza que ingresan al país desde Argentina y Brasil. Eso fue modificando la participación de FNC en el mercado local, que pasó de tener al 90% hace poco más de una década al 77% actual.

La posibilidad de una sustitución mayor con producción argentina y la presencia de latas importadas generaban alarma en el sindicato. Y el resultado confirmó la preocupación.

El viernes 10 de este mes, FNC comunicó a la dirección del sindicato que cerrará la planta de Minas en julio. La explicación se fundamentó en la importación y el aumento de los costos productivos. La empresa afirmó que la industria nacional enfrenta problemas de competitividad frente a los productos llegados del exterior. Eso generó una migración de la demanda hacia las latas importadas y repercutió en que FNC tuviera una importante capacidad ociosa.

Expresó que cada una de las plantas operaba al 50% de capacidad y por eso era necesario concentrar la producción en una sola. “Con mucho pesar se decidió avanzar en el cierre de la planta de Minas y concentrar la producción en la de Montevideo”, informó en un comunicado.