¿Llueve este fin de semana en Uruguay? mirá lo que dice el pronóstico de un meteorólogo y de Inumet

Para este viernes 30 de mayo , la jornada iniciará con heladas agrometeorológicas y la formación de bancos de niebla y neblinas aisladas en todo el territorio nacional. Durante la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas máximas que no superarán los 14º C en zonas norte y sur, y mínimas que llegarán a -1º C en ambas regiones . La noche será especialmente fría.

El sábado 31 se repetirá el escenario: heladas matinales, bancos de niebla y neblinas aisladas, y una tarde fresca con cielo ligeramente nublado . Las temperaturas máximas oscilarán entre 14º y 15º C, mientras que las mínimas descenderán hasta -1º C en zonas norte y sur. La noche continuará con temperaturas muy bajas, lo que refuerza la alerta por frío intenso.

El domingo 1 de junio no mostrará mayores cambios. La mañana será muy fría, con heladas generalizadas y neblinas aisladas, seguidas por una tarde estable con ambiente frío a fresco y nubosidad dispersa. En cuanto a los valores térmicos, las máximas alcanzarán hasta 15º C en el norte, mientras las mínimas estarán en torno a 0º C en el norte y 2º C en el sur, con un ambiente igualmente frío durante la noche.