Lubetkin: la "señal de alarma" de los disparos de Israel a diplomáticos en Gaza y la esperanza de firmar acuerdos con 32 países en diciembre

El canciller Mario Lubetkin afirmó que los disparos de advertencia realizados por soldados israelíes contra una misión diplomática en Gaza , entre la que estaba el embajador uruguayo en Palestina, Fernando Arroyo , fueron una "señal de alarma" que muestra que un evento de ese tipo "no se debe repetir" .

En una entrevista con el programa Doble Click (Del Sol), el ministro dijo que ese "incidente desgraciadísimo" debe ser "un gran llamado de atención para todos" , para que el hecho "no se repita" y para que los diplomáticos que trabajan en la zona de conflicto puedan cumplir sus responsabilidades.

"Por suerte no hubo víctimas, pero sin duda generó un estado de tensión" , continuó Lubetkin, que explicó que la posición de Uruguay fue realizar "un llamado a atención para aclarar la situación" y para mostrar que "hay que tomar todas las medidas" para evitar un nuevo caso.

"No puede haber ningún desencuentro ni malentendido porque por suerte no tuvimos que lamentar ninguna víctima, solo un gran tensionamiento, pero es la señal de alarma de que por ahí no", agregó.