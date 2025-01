"Mala tos le siento al gato": el augurio de uno de los abogados de los inversores de Conexión Ganadera antes de masiva reunión virtual

"Se transmitió la situación financiera de la empresa a la actualidad , donde hoy por hoy hay un pasivo de US$ 400 millones en cuanto a inversiones y un activo que ronda los US$ 150 millones , tanto en cabezas de ganado como en créditos a cobrar", relató Sebastián Dotta, uno de los abogados de los damnificados, al programa Valor Agregado (Carve).

Sin embargo, el abogado adelantó que "son muchos damnificados, mucho dinero en juego de todos los ahorristas y el panorama no es nada alentador".

"Ojalá estemos equivocados pero... 'mala tos le siento al gato', o a la vaca", sentenció Durán, citando un video publicado por el fundador de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, en el que se veían decenas de vacas propiedad de la organización.

Esperamos ansiosos la reunión virtual pactada para hoy con todos los inversores. Son muchos damnificados, mucho dinero en juego de todos los ahorristas y el panorama no es nada alentador. Ojalá estemos equivocados pero .. "mala tos le siento al gato", o a la vaca! https://t.co/HduLjjLdeO — Dr. Ignacio Durán (@iduran1) January 23, 2025

La idea de Conexión Ganadera para no llegar a concurso y pagar a sus inversores

Desde Conexión Ganadera indicaron a los inversores que, a diferencia de Grupo Larrarte y República Ganadera –que se presentaron a concurso voluntario por sus deudas– Conexión "es el único que tiene la capacidad de reperfilar de la deuda con el fin de repagar".

Es por esto que, según Dotta, la compañía se mantiene firme en su postura de alcanzar un acuerdo privado con sus inversionistas para no llegar al concurso. "La posibilidad está, pero no está sobre la mesa, la idea es reperfilar el negocio después los acreedores verán cual es la mejor vía que pueden tomar. Entonces al concurso no lo podemos descartar, aunque no sea la idea de la empresa", explicó el abogado.

Según informó La Diaria, la idea es que los acreedores renuncien a su pasivo y formen una nueva empresa en base a los US$ 150 millones que conforman el activo, de los cuales 100 millones son ganado y los restantes 50 millones son inmuebles y créditos.

En esta línea, Dotta indicó que los jerarcas de Conexión Ganadera solicitaron a los presentes un plazo de 60 días "para poder reordenarse y poder replantear un escenario financiero a futuro", y después "otra espera de 60 días para lograr el acuerdo privado", ya que por ahora "esto está muy en pañales".