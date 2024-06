Manini Ríos le dijo a Alejandro Fantino que "este Frente Amplio no es el mismo del 2005"

"Este Frente Amplio que viene, si llega a ganar, no es el Frente que ganó en el 2005. El Frente Amplio que viene no tiene nada que ver. No tiene figuras de la talla, de la visión y de moderación que podía tener un Tabaré Vásquez, un Danilo Astori y el propio Mujica. Que a pesar de su historial fue un presidente de bajar la pelota al piso", comenzó diciendo el cabildante.