Marcelo Abdala dijo que PIT-CNT no discutió sobre elecciones en Venezuela: "Tenemos otras prioridades bastante importantes"

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala , dijo que la central sindical no discutió sobre las elecciones en Venezuela , denunciadas por fraude tras el anuncio oficial que dio a Nicolás Maduro como ganador.

"No lo hemos conversado. Tenemos otras prioridades bastante importantes y no es un elemento que hayamos discutido", reconoció el sindicalista en una rueda de prensa realizada este martes en la Universidad Católica, donde participó de un intercambio con especialistas sobre el plebiscito de la Reforma de la Seguridad Social.

CASO ASTESIANO Gabriela Fossati explicó por qué no continuó investigando el accidente de Marcelo Abdala: "Lo dejé pasar"

El gremialista remarcó que la central sindical tiene una opinión "pro América Latina, pro integración regional" y defiende "el derecho de autodeterminación de los países, a ultranza". Agregó que el movimiento "no tiene que darle a nadie testimonio" sobre como "ha defendido la democracia".

"Yo no quiero entrar (no es que este eludiendo) en cuestiones chiquitas que no le hacen a la estrategia grande", sentenció.

El recuerdo de la foto de Abdala con Nicolás Maduro

maduro-abdala.jpg

A Abdala también le preguntaron sobre su participación en un evento con Maduro en Venezuela en 2017 y si estaba arrepentido de haber asistido. El presidente del PIT-CNT contestó que fue invitado por le central sindical.

En una entrevista con 970 Noticias, al sindicalista le consultaron si sentía una afinidad ideológica con el gobierno venezolano, y reconoció: "Sí, sí, sí. Con el proceso bolivariano de Venezuela, sí. No con la parte que tiene elementos de corrupción, falta de diálogo".

Abdala fue uno de los 15 uruguayos que fueron invitados por el régimen de Maduro para participar como "acompañantes internacionales" en las elecciones venezolanas.