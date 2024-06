Gabriela Fossati explicó por qué no continuó investigando el accidente de Marcelo Abdala: "Lo dejé pasar"

La exfiscal y actual dirigente blanca Gabriela Fossati contó por qué no continuó investigando por la vía penal el accidente de tránsito que tuvo como protagonista al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala , en febrero de 2022 y por el que luego el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, pidió investigarlo con conocimiento del presidente Luis Lacalle Pou.

La exfiscal dijo que no había visto esa conversación y afirmó que en su opinión lo que se ve reflejado allí no representa un delito, ya que "las cámaras son para verlas". Además, afirmó que "si Abdala hubiera consumido drogas, no era delito".