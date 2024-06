"Ni la Policía me avisó, ni yo vi nada acerca de ese chat": Fossati habló sobre la conversación entre Lacalle Pou y Astesiano por Abdala

"Lo de la boca de pasta de base a mí no me consta. Sí en su momento Abdala me declaró que el día que chocó había tenido un día complicado por problemas personales", dijo la exfiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati