"No conoce a Ache, no conoce a Marset": Astesiano declaró ante el fiscal que investiga la entrega del pasaporte al narcotraficante

Según se lee en una conversación mantenida por celular en agosto de 2022, a disposición de Fiscalía y difundida por La Diaria, el escribano le dijo a Astesiano: "Buenas!!! Cómo estás? Cómo está todo? Imagino que un poco complicado por este caso que saltó ahora, no??? Abrazo" (sic).

El por entonces custodio le respondió: "Está todo bien. Ahí la que va a comer es la viceministra (Carolina Ache), por algo que hizo. Y todavía lo hizo estando nosotros allá en Dubái".

Durán sostuvo que Astesiano aclaró ante el fiscal que "no tienen ningún indicio de nada, que no sabe nada, que nunca escuchó absolutamente nada" que "no conoce a Carolina Ache", más allá de verla en "alguna reunión a lo lejos" y que "no conoce a Marset".

Según el abogado, Astesiano dijo que "en todos los viajes oficiales no hubo ninguna reunión en la agenda vinculada a este tema". Afirmó que la alusión a Ache fue a partir de "transcendidos de prensa" y "no porque tuviera información para brindar".

"'Si la tuviera, le puedo asegurar, doctor, que después de todo lo que estoy pasando le hubiese dicho todo lo que sé'", dijo Astesiano a Machado, de acuerdo a lo que contó Durán.

Para el abogado, en "la investigación que está haciendo el Dr. Machado en referente a esto, con Astesiano no tiene nada más que hacer".

Alejandro Astesiano un "recluso ejemplar"

Además, consultado sobre la situación de su cliente, dijo que está siendo un "recluso ejemplar" en la Unidad 19 de Florida, donde trabaja y estudia.

Durán indicó que Astesiano está "haciendo mucha redención de pena" y que "como viene el panorama está muy próximo, no a salir, pero sí a descontar por lo menos casi un año de condena".

El excustodio presidencial cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias.