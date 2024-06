Lacalle conocía el seguimiento que armó Astesiano contra Abdala, según informa nuevo libro

En el marco de esa indagatoria, declararon en abril ante Flores dos oficiales de la Dgtrid con los que Astesiano siguió el tema, informó el semanario Búsqueda que consignó el contenido del libro al igual que La Diaria.

La captura de pantalla en el celular incautado a Astesiano surge de un segundo relevamiento ordenado por Flores que siguió avanzando en algunas líneas de la indagatoria que habían sido archivadas por la anterior fiscal Gabriela Fossati.

La exfiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, dijo que en su momento no vio "nada" del chat entre el presidente Luis Lacalle Pou y el excustodio presidencial Alejandro Astesiano a partir del que se entiende que el mandatario sabía de la investigación para corroborar si Marcelo Abdala había estado en una boca de drogas el día que tuvo un accidente de tránsito alcoholizado.

"Ni la Policía me avisó, ni yo vi nada acerca de ese chat", dijo la actual dirigente del Partido Nacional a Montevideo Portal.

Fossati habló con Montevideo Portal y dijo que no tenía conocimiento de lo que informó La Diaria a partir del nuevo libro.

"Lo de la boca de pasta de base a mí no me consta. Sí en su momento Abdala me declaró que el día que chocó había tenido un día complicado por problemas personales", dijo.