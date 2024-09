Mario Vitette: "Yo soy el paradigma de la reinserción social con la oposición desde el Estado"

"Cuando uno se equivoca como lo fue en mi caso y pasa la mitad de su vida en esa basura que es el delito, pasa a ser tristemente como un profesional", dijo.

Consultado por cuánto tiempo estuvo recluido, Vitette sostuvo que lo estuvo "toda una vida". "Porque un año en prisión es toda la vida, no hay plata que lo pague, no hay nada, lo que uno se pierde con su familia", dijo.

Tras esto recordó con felicidad que pese a perderse esos momento hoy puede llevar "todos los días" a su hijo a la escuela "y a las prácticas de fútbol".

En otro momento de la entrevista con el consignado medio se refirió a los pedido de entrevistas que ha tenido en el tiempo y dijo que él no da nota debido a que lo "maltratan".

Luego, se refirió al sistema carcelario actual y dijo que es necesario traer "gente nueva", con una visión "distinta" porque hoy las personas que salen de prisión lo hacen directo a "delinquir" con el doble de "ferocidad" a manera de "revancha" por lo que vivieron dentro de la cárcel.

"Entonces por lo que la sociedad le hizo, ellos lo interpreta así, salen doblemente crueles y furiosos, a hacer cualquier cosa", sostuvo.

Vitette luego reveló que le han venido a consultar por delitos. "Yo ahora recuerdo que hace dos años y medio, vino un argentino a decirme que iban a perpetrar un hecho ilícito parecido al nuestro y me dijo que estaban buscando inversores. Le dije, mira, no soy inversor y no te puedo aconsejar, eso el primero. Después, no puedo ir a la Argentina y segundo, no quiero. Dos años después sucedió esto", contó.

"No sé si tendría vinculación a aquellos momentos, pero me parece que sí", agregó en referencia al intento de robo perpetrado este año.

Sobre el cierre el Vitette dijo que hoy está más allá del "bien y el mal", aunque a algunos no les guste. "Yo soy el paradigma de la reinserción social con la oposición desde el Estado. Y aquí estoy invicto, once años después", aseveró.