Martinelli dijo en Malvín Norte que no lo amedrentan las piedras, pero Cosse le respondió que son balas

Y dijo que la entrega del blindado, más que "una acción", era un " claro mensaje ". " No nos vamos a amedrentar. No nos amedrentan las piedras . Hoy arrojar piedras puede ser un acto de vandalismo, pero el día de mañana se pueden convertir en balas" , aseguró. Sus palabras fueron recogidas en un video que luego compartió en sus redes sociales.

Sus declaraciones, sin embargo, despertaron la crítica de la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse , quien insistió en diálogo con Telenoche (Canal 4) que el gobierno de Luis Lacalle Pou no tuvo ni tiene una estrategia en seguridad. Y aseguró que las "piedras" que mencionó el ministro no son tales, sino "balas".

"Me parece muy meritorio que el ministro diga que no lo amedrentan las piedras, pero el problema no es él. El problema es la gente. Porque a la gente sí la amedrentan las piedras. Y el tema es que no están volando piedras, están volando balas", afirmó.

"Más allá de lo que haga o diga un ministro al final de este gobierno que nunca planteó una estrategia para la seguridad, lo que estamos planteando, lo que yo estoy planteando, es que tenemos que tener una estrategia", agregó.

En ese sentido, aseguró que ella propone "disminuir la violencia, la desigualdad y aumentar la convivencia".