Masiva marcha por la liberación de los rehenes en Israel: vuelvan "todos ahora"

marcha israel Marcha Israel

También se escuchó el mensaje de uno de los secuestrados que fue asesinado a principios de setiembre, Alex Lobanov quien pedía ayuda para su mujer embarazada y a su hijo de dos años. ‘‘Salgan a la calle, protesten, hagan todo lo posible para que salgamos vivos de aquí. A mi familia, Michal, Tom, mamá, papá: manténganse fuertes y unidos, los extraño y los quiero’’, dice Alex en el material que la familia autorizó a compartir.

La angustia mezclada con rabia, la inseguridad mezclada con la necesidad de volver a tener una vida normal y la desazón mezclada con un poco de esperanza, es parte de lo que viven los israelíes que reclaman en las calles que “vuelvan todos ahora”.

Los familiares son quienes, junto a decenas de voluntarios, mantienen la protesta encendida, sabiendo que hay entre los rehenes varios fallecidos pero con esa contradicción de seguir esperando poder abrazar a sus seres queridos.

Marcha Israel Marcha Israel

En estas horas el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi habló con algunos familiares: “Siempre podremos luchar contra Hamás. Cuanto más tiempo pase, más difícil será recuperar a los rehenes, y no estoy seguro de que haya alguien dispuesto a regresar. Esta misma preocupación la he expresado también a la cúpula política”. “Mientras no haya un acuerdo, haremos todo lo posible para traer de vuelta a los rehenes. Sin embargo, no será posible recuperarlos a todos a través de operaciones militares. Nos esforzamos al máximo para traer a casa al mayor número posible”, afirmó el funcionario según el Canal 12 de la televisión israelí.

Herzi Halevi Herzi Halevi

Las protestas contra Netanyahu

Carteles de Bibi con la cara de Netanyahu también se cuelan entre las pancartas con los rostros de los secuestrados o los ya fallecidos y los discursos pasan por la exigencia de llegar a un acuerdo ya y el reclamo constante al primer ministro.

IMG_5801.JPG Alejo Sánchez

Los más osados declaran que es Netanyahu el responsable de toda esta situación y que sus aspiraciones políticas le impiden tomar la decisión de rescatar a los secuestrados.

En una entrevista difundida por France 24, el ex primer ministro israelí Ehud Olmert dijo que Netanyahu, es el responsable principal del asesinato de los últimos secuestrados: "Netanyahu es el responsable de la erosión que llevó a la muerte de estas seis personas, y de la muerte de muchas otras que fueron encontradas antes y de las que serán asesinadas mañana y pasado mañana". Netanyahu, "no llegará a un acuerdo porque no quiere recuperar a los rehenes, porque quiere continuar la guerra" con Hamás, sentenció.

Con respecto a los familiares, los discursos contra el gobierno distan de ser unánimes. El Observador conversó con Itzik Horn, el padre de Iair y Eitan, dos hermanos argentinos que fueron secuestrados en Nir Oz.

"No puedo creer que haya pasado un año donde casi 100 ciudadanos israelíes estén en poder de una organización terrorista y el gobierno de Israel aun no los ha liberado. Como ciudadano israelí mis exigencias son a mi primer ministro, yo no le puedo ir con exigencias a Sinwar, yo le exijo a Netanyahu que si realmente hiciera lo necesario para sacar a los rehenes, los rehenes ya estarían acá. Pero evidentemente le importa más su carrera política que la vida de los rehenes. Y también tengo para decirle que gracias a la política que llevó adelante fortaleciendo al Hamás en contra de la Autoridad Palestina, a los últimos seis asesinados los mataron en un túnel que el señor Netanyuah ayudó a construir".

IMG_5892.JPG Alejo Sánchez

Sus dos hijos son parte del grupo de 8 argentinos que aun permanecen secuestrados en Gaza, entre los que se encuentra Kfir Bibas, de menos de un año, secuestrado junto a su hermano y sus padres.

Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu entiende que “Hamás está tratando de ocultar el hecho que sigue oponiéndose a un acuerdo para la liberación de los rehenes y lo está obstruyendo”. En un comunicado aseguró que Israel había aceptado la propuesta más reciente, mientras que “Hamás la rechazó e incluso asesinó a seis de nuestros rehenes a sangre fría. El mundo debe exigir que Hamás libere a nuestros rehenes de inmediato”.

Este domingo Netanyahu se refirió al ataque sufrido contra Israel desde Yemen: “La situación actual no se prolongará". "Haremos todo lo necesario para que nuestros residentes regresen a sus hogares de manera segura".

"Estamos en una batalla en múltiples frentes contra el eje del mal de Irán que se esfuerza por aniquilarnos”. "Quien nos ataque no escapará de nuestro alcance. Hamás ya está aprendiendo esto a través de nuestra acción resuelta que conducirá a su destrucción y a la liberación de todos nuestros cautivos".

Tres rehenes murieron “hace meses” por un ataque israelí

Israel reconoció que tres secuestrados en la Franja de Gaza murieron tras el ataque de su Fuerza Aérea a un túnel, el pasado 14 de diciembre.

La “derivación” del ataque, como le llamaron en términos militares, acabó con la vida de Ron Sherman, Nik Beizer y Elia Toledano.

Videos y fotos: Alejo Sánchez, María Noel Domínguez, Caué Texeira y César García

(Todas las notas fueron realizadas en el marco del programa de liderazgo en Israel dictado por el centro Histadrut)