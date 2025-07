Meteorólogo advirtió por inclemencia climática que será "moneda constante" esta semana en Uruguay: los detalles

En su informe diario con Informativo Sarandí, Ramis destacó que las condiciones de visibilidad serán complicadas durante toda la semana debido a la niebla y la neblina, fenómenos que se mantendrán hasta los primeros días de la próxima semana. " La niebla va a ser la moneda constante durante esta semana y los primeros días de la siguiente ", explicó. Según el meteorólogo, este clima no solo dificultará la visibilidad en las rutas, sino que también provocará sensaciones térmicas más frías de lo que marcan los termómetros.

Las temperaturas se mantendrán frías, con máximas que no superarán los 13 grados durante los próximos días. Hoy, por ejemplo, se espera una máxima de 12 grados, cifra que se repetirá el miércoles. "La máxima no superará los 12 grados y las mínimas estarán cerca de los 7°C, lo que nos recuerda que seguimos en pleno invierno", señaló Ramis. Para el fin de semana, las temperaturas máximas oscilarán entre los 10 y 11 grados, y se espera un ligero ascenso para el lunes con una máxima de 12 grados. Aunque no se espera un descenso extremo de la temperatura, las mínimas seguirán bajas, alcanzando los 7 grados durante la semana.