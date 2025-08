Meteorólogos anuncian frente frío, lluvias y adelantan cómo será el temporal de Santa Rosa 2025: los detalles

A pesar de este descenso en las temperaturas, Ramis anticipó que el mes de agosto no será tan severo como en otros años. Según el meteorólogo, se espera un "resto del invierno bastante tranquilo", con pocas lluvias en comparación con otras temporadas. "Las lluvias más importantes se registrarán alrededor del 18 y 19 de agosto, pero no se esperan fenómenos extremos", indicó Ramis, quien descartó la posibilidad de invasiones de aire muy frío y aseguró que el temporal de Santa Rosa no será una amenaza este año.