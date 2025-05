Meteorólogos uruguayos coinciden en cuándo se termina el "veranillo" y anuncian "aire polar" y lluvias: los detalles

Mario Bidegain, por su parte, basó su proyección en el modelo alemán ICON, que indica una "caída de temperatura de 10°C, pasando de una máxima de 25°C el viernes 16 en Carrasco a una máxima de 15°C para el lunes 19". Por lo tanto, coincidió en que el "veranillo" se mantendrá hasta mañana viernes 16.

Por otro lado, el meteorólogo José Serra también dijo que el "veranillo" que ha marcado los últimos días llegará a su fin este viernes. Según el pronóstico, un frente frío que se aproxima traerá consigo lluvias, tormentas y una caída de temperaturas.

Se prevé que la máxima del sábado descienda entre 3 y 4 grados, alcanzando los 20-21°C, y la inestabilidad se prolongará hasta el domingo, con el pico de las tormentas más severas durante la madrugada y la mañana del Día de la Madre. Estas tormentas estarán acompañadas de granizo, vientos fuertes y lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, afectando no solo a Montevideo, sino a todo el país.

Este frente frío estará seguido por un cambio en la dirección del viento, que rotará hacia el sur-suroeste, trayendo una masa de aire polar y seco. Se espera que la semana siguiente sea significativamente más fría, con un choque térmico notable tras este pulso cálido de los últimos días.

Metsul advierte que subirá la temperatura pero luego llegará un frente frío

El centro meteorólogo brasileño Metsul anunció que tras varios días con temperaturas por encima de lo normal para la época, el tiempo "cambiará" sobre el sur de Brasil, impactando también en todo el Uruguay.

Según anunciaron, el cambio será producto de la llegada de un "frente frío" que traerá inestabilidad a la región.

"Inicialmente, la inestabilidad debe afectar puntos del oeste y sur de Rio Grande do Sul el domingo. El lunes ya lloverá en más ciudades de Rio Grande do Sul, aunque todavía no en todo el estado", informaron sobre el estado que limita con Uruguay. Ante esto, es de esperar que el fenómeno afecte a los departamentos de Rivera, parte de Rocha, Cerro Largo y Artigas.

El martes habrá un "aumento" en las precipitaciones en la zona, producto de la llegada de más aire frío desde el sur.