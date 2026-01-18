Metsul anuncia el ingreso de una masa de aire frío a la región: qué pronostica Inumet para Uruguay

Una masa de aire frío comenzará a desplazarse desde Argentina hacia Brasil a partir de este lunes 19 de enero, trayendo alivio al calor que ha azotado gran parte de la región desde principios de mes. Aunque su intensidad será menor que la de la primera incursión de enero, su llegada reducirá las altas temperaturas , especialmente durante las noches, en una amplia franja que va desde Rio Grande do Sul hasta Río de Janeiro, según el observatorio brasileño Metsul.

En Brasil, este sistema afectará principalmente al sur y sureste del país. A lo largo de la semana, se espera que las temperaturas mínimas en zonas del sur como Rio Grande do Sul y Santa Catarina bajen considerablemente, alcanzando los 10°C a 12°C en las madrugadas. Porto Alegre podría registrar mínimas entre 15°C y 17°C , mientras que en las zonas más altas de la región, las temperaturas podrían caer cerca de 5°C a 7°C , lo que generará una sensación de frío característico de la temporada.

La masa de aire frío, la segunda más importante del año en Brasil, también se hará sentir en el estado de São Paulo, donde se esperan temperaturas nocturnas de entre 14°C y 16°C durante los días siguientes, un marcado descenso respecto a las altas temperaturas típicas de enero. En Río de Janeiro, el aire fresco moderará las máximas diurnas, que rondarán los 30°C , y reducirá las temperaturas nocturnas, proporcionando un respiro tras días de calor extremo.

Para Uruguay, se espera que esta masa de aire frío también influya, aunque de forma indirecta. El alivio térmico podría generar un descenso leve de las temperaturas, especialmente en las primeras horas de la mañana, con noches algo más frescas en el sur y sureste del país. Las temperaturas mínimas no se espera que bajen significativamente, pero podrían generar un respiro frente al calor que ha marcado la región en las últimas semanas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) adelantó que el lunes en Montevideo y Área Metropolitana las temperaturas oscilarán entre 15°C por la mañana y 23°C por la tarde. Comenzará nuboso, con períodos de algo nuboso, y viento del sureste (SE) de 20-30 km/h. Por la tarde y noche, el cielo se despejará a claro y el viento se desplazará hacia el este (E) y noreste (NE), con ráfagas de hasta 40 km/h.

En el Este las temperaturas irán de 10°C por la mañana a 24°C por la tarde. Cielo nuboso con períodos de algo nuboso en la mañana, y viento del sur (S) y sureste (SE), con rachas de 20-30 km/h. En la tarde y noche, el cielo se mantendrá algo nuboso y nuboso, con precipitaciones escasas. El viento cambiará a E y NE, con ráfagas de 30-40 km/h.

La zona Oeste tendrá temperaturas entre 13°C por la mañana y 28°C por la tarde. Mañana algo nubosa y nubosa, con períodos de claro. Viento del SE con rachas de hasta 40 km/h. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá claro con algunos períodos de algo nuboso, y viento del SE al E y NE, con ráfagas de hasta 40 km/h.

El Norte, por su parte, tendrá 13°C por la mañana y 26°C por la tarde. Mañana clara y algo nubosa, con viento del SE de 20-30 km/h y ráfagas de 40 a 50 km/h. Por la tarde y noche, el cielo será claro y algo nuboso, con viento del SE al E y NE, con ráfagas de hasta 40 km/h.