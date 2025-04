Ministra de Transporte anuló ascenso aprobado por una directora de la ANP para su esposo

TRANSPORTE "Si el transporte público no cambia, es insostenible", aseguró la ministra Etcheverry, quien presentó su plan

"Tomé conocimiento en la noche del jueves pasado e inmediatamente mandé parar esa resolución”, dijo la ministra a El Observador. “Estas cosas, mientras sea yo responsable, no pueden suceder. Incluso consciente que podría estar afectando la carrera funcional de esta persona porque en la ANP director y subdirector funcionan en tándem y cuando el primero se va automáticamente sube el segundo. Sin embargo, entendí que esto no estaba bien, no era admisible y por esa razón el funcionario quedó en el lugar que estaba”.

Al otro día del ascenso de Suárez, el 4 de abril, una nueva resolución del directorio de la ANP, ordenada por Etcheverry, estableció que “el cambio de denominación de la División de Salud Laboral por el de División Planificación Estratégica Portuaria no implicará una modificación de quien reviste la subjefatura de la primera, manteniendo en dicha función a quien actualmente se desempeña”.

La nueva resolución de presidencia –que corrigió a la del directorio– fue firmada por Genta, aunque no por Koch.

El frustrado ascenso de Suárez se dio en el marco de una masiva remoción de 22 cuadros gerenciales de la ANP, según informó el periodista Raúl Ponce de León, en su espacio en el programa Malos pensamientos.

Los cambios fueron votados afirmativamente por Genta y Koch, y contaron con el voto negativo del vicepresidente Daniel Loureiro.

Koch ya ha sido designada para asumir la vicepresidencia de la ANP.