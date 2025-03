"Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina": Mujica grabó un mensaje de aliento para Gustavo Petro y habló de su salud

"Querido Petro, te está tocando bailar con la más fea. No te canses de luchar por la paz, porque tantos años de lucha y de guerra, también han generado una cultura, de gente que aprende a vivir en la guerra y que no cree que haya otra posibilidad", dice Mujica en el video, que fue filmado durante la visita del viceministro de juventudes colombiano, Pablo Zabala.

"Te tengo que felicitar aunque muchos de tu pueblo no te entiendan, sigue luchando por la paz".

"Te doy un abrazo, te deseo suerte. Mis viejos huesos ya no dan ni para ir a la esquina, no estoy lejos de irme cualquier día de estos, pero recuerda, soy militante desde que tenía 14 años y todavía hago lo que puedo, pero es hermoso ponernos la vida al servicio de una causa. Nos entiendan o no nos entiendan", afirmó el exmandatario.

"Sigamos luchando por una humanidad mejor", finaliza.

Por su parte, el mandatario Colombiano compartió el video en su cuenta de Instagram y le agradeció a Mujica por sus palabras: "Gracias por tus palabras, hermano Pepe. Seguiremos poniendo nuestra vida al servicio de la paz de Colombia y de la integración de nuestra América".

Embed - Gustavo Petro on Instagram: "Gracias por tus palabras, hermano Pepe. Seguiremos poniendo nuestra vida al servicio de la paz de Colombia y de la integración de nuestra América." View this post on Instagram A post shared by Gustavo Petro (@gustavopetrourrego)

También lo hizo la cuenta de X del Ministerio de Igualdad y Equidad de Colombia: "El Ministerio de Igualdad y Equidad abraza el emotivo mensaje enviado por el reconocido líder político y expresidente de Uruguay conocido como Pepe Mujica, al pueblo colombiano en cabeza del presidente Gustavo Petro", se lee en el mensaje junto al video que también compartieron.