Montevideo será escenario de una exhibición aérea de la Patrulla ASPA de España: los detalles de la actividad

En el marco de los 100 años del histórico vuelo Plus Ultra , Montevideo recibirá este domingo 1º de febrero una destacada demostración aérea a cargo de helicópteros de la Patrulla ASPA del Ejército del Aire y del Espacio del Reino de España , informó la Fuerza Aérea Uruguaya .

A través de la publicación en sus redes sociales, las autoridades distinguieron que el espectáculo estará protagonizado por la Patrulla ASPA , un escuadrón acrobático de helicópteros que ofrecerá una presentación en la rambla Presidente Wilson, frente al Club de Golf del Uruguay .

La actividad comenzará a las 10:30 de la mañana y será de acceso libre y gratuito .

El evento forma parte de las celebraciones por el centenario del vuelo Plus Ultra , la primera travesía aérea entre España y América del Sur , realizada en 1926.

El "Colibrí" que vuela en formación: así son los helicópteros que se verán en Montevideo

Las maniobras acrobáticas que surcarán el cielo de la rambla estarán a cargo del helicóptero Airbus EC-120B “Colibrí”, una aeronave reconocida por su versatilidad, silencio operativo y tecnología de punta, según informa el Ejército del Aire y del Espacio de España en su web oficial.

Conocido en el ámbito militar como HE-25, este modelo fue incorporado en el año 2000 y rápidamente se consolidó como una plataforma ideal tanto para la instrucción de vuelo como para exhibiciones aéreas. Su diseño compacto y su capacidad de respuesta lo han convertido en un favorito para operaciones que requieren agilidad extrema.

El corazón del Colibrí es un motor de turbina Turbomeca Arrius 2F, capaz de entregar 504 caballos de fuerza, que se traduce en una excelente relación potencia-peso. Esta configuración le permite ejecutar maniobras complejas con precisión milimétrica. El rotor principal de tres palas incorpora la tecnología Spheriflex, que reduce el mantenimiento y mejora la respuesta del helicóptero en vuelo.

Pero uno de los elementos más distintivos del EC-120B es su rotor de cola tipo Fenestron. A diferencia de los rotores tradicionales, este diseño carenado de ocho palas asimétricas lo convierte en uno de los helicópteros más silenciosos de su clase. Además de reducir el ruido, incrementa la seguridad en tierra y mejora la eficiencia en maniobras cerradas, algo fundamental para las formaciones acrobáticas en grupo.

La cabina del Colibrí también está diseñada para optimizar el rendimiento. Con una disposición tipo “glass cockpit”, el piloto cuenta con una pantalla digital VEMD que gestiona los parámetros del motor y facilita el control de la aeronave. Su gran visibilidad frontal —de 180°— y las ventanillas laterales amplias permiten mantener contacto visual constante con las otras aeronaves durante la formación, clave para mantener la sincronización.

Cada helicóptero de la Patrulla ASPA vuela con dos tripulantes durante las exhibiciones. Esta configuración asegura máxima coordinación y seguridad, especialmente en figuras complejas como roturas, cruces y el característico “tornillo”.

El EC-120B es resultado de la colaboración franco-alemana en ingeniería aeronáutica, y se ha convertido en una de las plataformas más confiables y admiradas del mundo. En Montevideo, será el encargado de poner en escena un espectáculo único en el cielo de la ciudad, combinando potencia, precisión y elegancia en vuelo.