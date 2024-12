Nicolás Olivera volvió a referirse a Sebastián Da Silva: "A él le gusta el show, el vedetismo, las marquesinas"

Consultado en rueda de prensa por si ha hablado con Da Silva desde su cruce público, Olivera respondió que hasta el momento no .

ELIMINATORIAS El uno por uno de Uruguay vs Brasil: Mathías Olivera imponente, Federico Valverde protagonista y gran ingreso de Rodrigo Aguirre

"Cuando la gente tiene la responsabilidad de ser intendente, o cuando usted es senador, o cuando usted tiene otra responsabilidad, su única preocupación, todos los días, desde que se despierta, es ver qué puede hacer usted por su gente", dijo y agregó: "Nosotros no estamos para las marquesinas. Estamos para otra cosa nosotros" .

Luego, opinó sobre la posibilidad de contar con el actual presidente, Luis Lacalle Pou, en la Cámara de Senadores y afirmó que sería una "pieza necesaria en el Parlamento".

Tras esto, el intendente le sugirió a Topolansky que "se meta en los temas del MPP" antes de "opinar" sobre las razones que llevaron a la coalición a perder las elecciones.

El cruce entre Da Silva y Olivera

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, fue "cobarde" al irse del búnker de la coalición, apenas conoció la derrota contra el Frente Amplio, y aseguró que "dar la cara no se trata de salir a decir barbaridades".

"A mí no me representa casi nada lo que diga el senador Da Silva. Se va un día importante para la coalición, para el país, para nuestro partido, de un comando diciendo 'yo no voy a ser la cara de la derrota'. Te diría es una actitud cobarde", afirmó el intendente este martes en una entrevista con el programa 12Pm (Azul Fm).

Aunque en un momento dijo que esta discusión es "más para adentro que para afuera", Olivera afirmó que Da Silva "no tiene ni idea" que es "dar la cara", luego de que el senador blanco dijera en una rueda de prensa que fueron "pocos" los que defendieron "con la cara descubierta" al presidente Luis Lacalle Pou y que "fueron muchos los que se cuidaron al defenderlo".

Las declaraciones de Olivera llegaron a Da Silva, que le respondió a través de su cuenta de X. "Cobarde es estar comiendo canapé viendo como te ganan en Paysandú. La cara de la derrota es la del intendente que pierde en su comarca", escribió el legislador.