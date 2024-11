El uno por uno de Uruguay vs Brasil: Mathías Olivera imponente, Federico Valverde protagonista y gran ingreso de Rodrigo Aguirre

Sergio Rochet 6: Muy atento a los 5' para ir abajo ante una entrada de Gerson por el corazón del área. Se jugó el físico y quedó sentido. A los 46' realizó una gran atajada en un cabezazo de un córner, muy bien posicionado. La cercanía del remate le impidió embolsar. Nada pudo hacer en el gol de Gerson y a dos minutos después, 63', embolsó en caída un peligroso remate de Gabriel Martinelli. Candado.

Guillermo Varela 7: Quiso tirar un caño en su primera salida y la perdió (lateral). La profundidad de Abner fue una temprana amenaza para su zona. Se afirmó con una enorme barrida de atrás a Vini a los 17' cuando Josema había dejando una pelota boyando en la media cancha. A los 19' forzó un córner. A los 30' desarticuló de cabeza un peligroso centro de Savinho. En el complemento mantuvo su solidez en la marca todo el período. Subió con cautela pero pasó con precisión. Guapo.

Brazil's forward #07 Vinicius Jr and Uruguay's defender #13 Guillermo Varela fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Uruguay at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, Brazil, on Nove Vinícius Jr. de Brasil ante Guillermo Varela de la selección de Uruguay FOTO: AFP

José María Giménez 6: Lo complicaron cuando buscaron filtrarle pases a sus espaldas y también cuando lo encararon. Las ayudas cercanas de Varela, Olivera y Ugarte lo resguardaron. A los 53' salió a marcar a Raphinha y dejó una brecha por donde se metió Vini que la cruzó apenas afuera, en la más clara del partido hasta ese momento. Sin embargo, cuando tuvo que defender el área no tuvo contemplaciones. A los 79' se barrió ante penetrante entradas de Vini y logró detenerlo con lo justo. Creció exponencialmente en el complemento tras sufrir más el primero. Capitán.

Uruguay's defender #02 Jose Maria Gimenez falls next to Brazil's forward #07 Vinicius Jr during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Uruguay at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, Brazil, on November 19 José María Giménez de la selección de Uruguay se cae ante Vinícius Jr de Brasil FOTO: AFP

Mathías Olivera 8: Gran cierre a los 12' de Vinicius cuando el de Real Madrid se metió punzante entre los dos zagueros. Se mostró siempre muy atento, firme y determinado para barrer el peligro. A los 32' le cubrió en tiempo, distancia y forma un caño de Savinho sobre Saracchi. A los 46' cortó un peligroso pase a Igor Jesús. A los 67' invadió el área en buena posesión de Uruguay y pasó a medio para Aguirre, cuyo remate fue bloqueado. A partir de esa jugada no solo ganó duelos sino que aportó conducciones desde su campo al rival. Lo que hizo a los 76' fue brillante: se sacó rivales de encima, la abrió a la izquierda y de un centro pasado, el Pumita Rodríguez se la bajó a Aguirre cuyo remate fue atajado por Ederson, sin pasar zozobras. Sobre el final, además de imponerse física y técnicamente sobre sus rivales, sufrió dos duras faltas. Imponente.

Marcelo Saracchi 6: Tuvo un comienzo bastante tranquilo y se entonó con dos notables subidas a los 20' y 21' con centros bien terminados. Después, el habilidoso Savinho lo complicó bastante en el uno contra uno. A los 39' le ganó la espalda en envío largo y no retrocedió a tiempo para saltar. Cuando en el segundo tiempo salió a anticipar lejos del área a Savinho, le ganó dos pelotas divididas y creció. Participó de la jugada del gol, pero a los 61' rechazó muy frontal un centro pasado y Gerson calzó el rebote de volea para empatar. Se recuperó a los 66' despejando de derecha la mejor jugada individual de Vinicius Jr. Cuando entró Estevao logró contenerlo y terminó firme. Firmeza.

AMDEP384. SALVADOR (BRASIL), 19/11/2024.- Gerson (d) de Brasil disputa el balón con Marcelo Saracchi de Uruguay este martes, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Brasil y Uruguay, en el estadio Arena Fonte Nova en Marcelo Saracchi de la selección de Uruguay, ante Gérson de Brasil FOTO: EFE

Federico Valverde 7: Mucha marca en los primeros 20' de juego. No pudo soltarse al ataque más que en una breve combinación con Bentancur. A los 29' metió un tiro libre peligroso, afuera. Tuvo espacio y cancha a los 35', pero en vez de ir con el cuchillo entre los dientes al frente prefirió abrir a la derecha donde Pellisitri y Varela no se entendieron. A los 38' sí confió en su enorme potencial, encaró la pierna inhábil y probó al arco: pasó cerca. A los 54', recibió de Araújo al borde del área, se sacó de encima a Guimaraes y sacó un bombazo enroscado que se metió a la izquierda de Ederson. Golazo. A los 70' recuperó de atrás y al borde del área una peligrosa acción para Brasil. Gran despliegue físico. Marca y manejo. Actitud y protagonismo.

AMDEP318. SALVADOR (BRASIL), 19/11/2024.- Bruno Guimarães (d) de Brasil disputa el balón con Federico Valverde de Uruguay este martes, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Brasil y Uruguay, en el estadio Arena Fon Bruno Guimaraes de Brasil disputa el balón con Federico Valverde de la selección de Uruguay FOTO: EFE

Manuel Ugarte 5: Arrancó retrasado y muchas veces hundiéndose entre los zagueros para ampliar el abanico defensivo ante un Brasil que salió a atacar con un frente de ataque muy amplio. Erró un par de pases pero no se amilanó. Cuando pudo salir jugando desparramó a Bruno Guimaraes con un enganche y provocó una falta que era de amonestación aunque Piero Maza se la ahorró. A los 25', en una de las tantas pelotas que Brasil quiso filtrar por calle central, salvó de chilena. Bien amonestado a los 40' por una falta que surgió tras recuperación sobre Bentancur que se vio sorprendido por tres rivales. En el complemento, cada vez que se metió en el área llegó con ayudas precisas y recuperaciones claves. León.

Rodrigo Bentancur 6: Empezó cumpliendo funciones de marca con un Brasil que salió a jugar con una presión asfixiante. Recién a los 20' pudo pasar al campo rival y con su exquisita visión de juego provocó dos desbordes peligrosos de Saracchi. Mientras el físico le dio, en el segundo tiempo, subió y tocó con gran acierto. Cuando se cansó se replegó, marcó pero nunca renunció a darle buen destino al balón. Mago.

Facundo Pellistri 6: Muy activo en el inicio siendo el más protagonista en ataque. En un par de ocasiones atacó demasiado solo. Cuando conectó con Valverde puso un centro que fue rechazado. Se lo perdió a los 20' tras desborde de Saracchi: pifió en media vuelta de zurda. Gran ida y vuelta por banda, mucha colaboración ofensiva y siempre dispuesto a desmarcarse y encarar con pelota. Salió promediado el segundo tiempo. Valiente.

Darwin Núñez 5: Hizo un trabajo defensivo y fue el primer marcador del equipo. No tuvo chances para rematar. Guerrero.

Maximiliano Araújo 5: Al igual que Pellistri hizo un gran desgaste por banda para ser doble lateral durante un buen tramo del primer tiempo. Con pelota no fue tan influyente como ante Colombia pero con movimientos sin pelota ayudó a fabricar espacios para las subidas de Saracchi. Nueva asistencia, para el gol de Valverde. Se fundió y salió.

Uruguay's midfielder #20 Maximiliano Araujo and Brazil's forward #20 Savinho fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Brazil and Uruguay at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, Brazil, on Nove Savinho de Brasil ante Maximiliano Araújo de la selección de Uruguay FOTO: AFP

Rodrigo Aguirre 7: Entró muy bien. Ya en su primera pelota pasó entre dos rivales, se le colgaron de la camiseta y siguió hasta la línea de fondo. Tuvo un par de apariciones en el área muy peligrosas. Su bestial potencial le hizo sacar una amarilla que terminó de planchar el partido. Búfalo.

José Luis Rodríguez 6: Ingresó por Pellistri para jugar como un segundo lateral derecho pero con libertad para aprovechar su explosión y pasar al ataque. Muy bien posicionado en cada centro que cayó desde la banda opuesta. Despejó varias pelotas. En ataque se ofreció siempre. Bien.

Cristian Olivera 5: La corrida que hizo por banda izquierda sacándose dos rivales de encima fue hasta ahora su mejor aporte en la selección. Debió culminar la jugada con pase al flanco opuesto. Pero entró con atrevimiento.