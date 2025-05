"No existe el debido proceso": el TCA falló a favor de militar que fue sumariado

El MInisterio de Defensa cuenta con un grupo de gestión de seguridad de la información. C. Lebrato

En cuanto a las pruebas, la defensa asegura que no se diligenció ningún elemento probatorio . “No se contempló la posibilidad de citar a declarar nuevamente al sumariado con lo que se lo colocó en un total estado de indefensión”, agregan.

El TCA, por su parte, consideró que se “firmó un acta bajo responsabilidad total de la instructora que no recoge fidedignamente lo que ocurrió en el acto de declaración”.

Si bien el funcionario no pudo ampliar su declaración, el TCA indicó que “pudo ejercer de todas maneras su derecho de defensa a través de los descargos que presentó”. Con respecto al no diligenciamiento de pruebas, las autoridades entienden que “claramente ello no fue así”.

Sin embargo, la sumariante no notificó al sumariado del diligenciamiento de pruebas que se tramitó de forma unilateral, según el documento. “Sin control de la prueba por la defensa, a efectos de efectuar descargos y a tener la última palabra, no existe el debido proceso”, agrega el texto.

La sentencia falla en que se ampara la nulidad de que no se permitió al funcionario el control de la prueba y la parte demanda deberá pagar $ 50.500 para cubrir los honorarios de la defensa del demandante.

López fue sumariado luego de que se lo acusara de robar dos garrafas y decir que fue autorizado por su jefe, según recoge el documento del TCA. El funcionario se desempeñaba como alférez y, además del proceso administrativo, se le dio de baja de las Fuerzas Armadas.