Orsi habló sobre la denuncia a la AUF y dijo que en el mundo las instituciones de fútbol son un "supraestado donde ni siquiera la Justicia se puede meter"

"Hay que ver qué pasó acá. Yo no sé si el Estado se tiene que meter tanto, pero no puede ser una isla", dijo el exintendente de Canelones en rueda de prensa.

"No es la realidad del fútbol, porque a mí me gusta tanto el fútbol que preferiría decir: la realidad del negocio que gira en torno al fútbol. Leí, no profundicé sobre el asunto. Por supuesto en el mundo hoy tenemos una especie de de supraestado que son las instituciones del fútbol, donde ni siquiera la Justicia se puede meter. Una cosa clarísima", declaró el candidato presidencial.

"Yo no me olvido de los líos de la FIFA, como que es una historia que sigue ahí... Estoy pensando ya a nivel continental y mundial", continuó.

"Por supuesto que hay que ver qué pasó acá. Yo no sé si el Estado se tiene que meter tanto, pero no puede ser una isla. Más por lo que es para los uruguayos", dijo Orsi.

"El fútbol mundial no se caracteriza por instituciones muy democráticas", sostuvo.