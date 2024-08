Pablo Mieres definió como "barbaridad" el plebiscito planteado por el PIT-CNT y dijo que Orsi "se lavó las manos" con su planteamiento

"Che, Yamandú, la honestidad es también decirle a la gente lo que querés hacer y yo no escucho nada de lo que quieren hacer. Ser honestos es hablar de educación y decir cuál es la alternativa, cuando dicen que la trasformación educativa es muy mala", sostuvo.

"No tenemos ni idea de lo que dice el Frente Amplio de lo que hay que hacer. Lo único que sabemos es que cuando gobernó proclamó la trasformación educativa y nunca la hizo", agregó.

"Honestidad es decirle a la gente qué querés hacer. Honestidad, Yamandú, es decirle a la gente qué propuesta de seguridad social tenés de alternativa", aseveró.

Crítica a Carolina Cosse

Mieres también se refirió al accionar de Cosse ante el plebiscito y dijo que la que "no tiene rumbo" es ella y que "no le dice a la gente qué es lo que piensa".

"Cuando una candidata acusa al gobierno de no tener rumbo, y de repente resulta que firmó por un plebiscito y cuando le preguntaban no terminaba de decir si estaba de acuerdo o no, pero firmó, y dice que además no va a votar, pero no explica por qué, eso sí que es no tener rumbo", dijo Mieres sobre Cosse.

"Eso si que es ir de acá para allá y otra ocasión en la que no le dice a la gente qué es lo que piensa", agregó.

"Esas cosas son muy graves, quedan diez semanas para votar y acá el tema es que a la gente hay que decirle la verdad y sino levantar la bandera de la honestidad es una falsedad", manifestó el exministro.

"Cosse no pone el voto, pero hay partidos del Frente Amplio (FA) que están apoyando", dijo y cerró: "Esto no hay que darlo por liquidado, hay que trabajar fuerte para que la gente no caiga en la trampa porque el plebiscito es una trampa mortal para el país, para los trabajadores y los jubilados".