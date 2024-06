Pablo Mieres fue a votar y atribuyó el menor "entusiasmo" a las características de la campaña

Mieres habló, por otra parte, sobre los niveles de votación y le atribuyó la baja concurrencia a varios factores. Para el precandidato existe un menor "entusiasmo" por las características de la campaña. "Capaz que la gente esperaba más carne en el asador, más temas, más propuestas. Me parece que ahí hay un problema", sostuvo.

"También hubo algunos ruidos que no estuvieron buenos, que a la gente no le gusta esas cosas, las filtraciones, las acusaciones recíprocas, capaz que entretienen, pero no encantan", añadió.

Sobre el cierre se refirió a los objetivos del Partido Independiente durante las internas: "Votar lo más posible y que comparado con otras internas tengamos un mejor resultado, ese es el objetivo".

"Nosotros no nos vamos a comparar en cuanto a la capacidad de convocatoria con los partidos que hoy eligen un presidente entre varios candidatos" dijo y agregó: "Pero si queremos mostrar un partido vital, un partido con presencia y por eso hemos convocado a todos los ciudadanos".

Mieres finalmente afirmó que es lógico que las elecciones internas no sean obligatorias, ya que son votaciones internas de los partidos políticos.