"Peñarol salió campeón en el 87 y todavía sigue festejando": el encendido intercambio por Conexión Ganadera entre el gerente del frigorífico Casa Blanca y Jorge Barrera

Barrera le preguntó "en cuánto tiempo preveía que iba a poder pagar ese pasivo", compuesto, según había dicho Fuidio minutos antes, por un embargo de US$ 5 millones sobre Casa Blanca y una deuda de US$ 25 millones con el escritorio Basso, “porque los pasivos en algún momento hay que pagarlos”, según surge de la grabación de la audiencia a la que accedió El Observador y que puede consultarse de forma completa en esta nota .

-¿Y con quién negoció esa cifra de que podían ser en 15, en 20?

-No, con nadie, no hubo ninguna negociación

-O sea, era su proyección, ¿no hubo ninguna negociación?

-Ninguna.

-Y dígame una cosa… usted imagínese que eso usted lo podía pagar a 15 o 25 años, ¿no? ¿No le parece que con una deuda tan grande no era necesario pactar aunque sea una fórmula de pago? Porque, perdóname, capaz que en el rubro suyo es así, pero que a mí me digan que quizás yo puedo pagar en 15 años o en 25 años me suena como que para la otra parte le genera determinada inestabilidad....

Fuidio afirmó que así como Casa Blanca llevaba ahora años perdiendo US$ 3, US$ 4 millones, "hubo momentos en que se ganaron US$ 4 millones".

-¿Cuándo fue eso?

-Habrá sido en el 2008, en el 2010.

-¡Hace 18 años!

-Bueno, Peñarol salió campeón en el 87 y todavía sigue festejando, o no?

-(se oyen risas) Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que hay muchísima gente que esos US$ 25 millones que usted debe son una cantidad de damnificados y una familia que está sufriendo también en virtud de que si hubiera pagado esos US$ 25 millones…

-Fue una chanza

-Si Peñarol no sale campeón nos enojamos los peñarolenses, pero si usted hubiera cumplido sus obligaciones no estábamos donde estamos

-Doctor, fue una chanza, no se enoje. Nosotros no cumplimos las obligaciones no porque no quisimos ni porque fuimos malos, no pudimos cumplir, no pudimos cumplir. Como le vuelvo a reiterar el negocio de la industria frigorífica es un negocio complejo donde la mayoría de las industrias del Uruguay tienen pasivo entonces no es tan fácil.

-Me encantaría tener una acreedor así ¿usted sería un acreedor que me prestara US$ 25 millones aunque no se lo pueda devolver?

-”Le reitero, no es una pregunta para mí. Es una pregunta para el que prestó la plata”, agregó Fuidio.