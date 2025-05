Conexión Ganadera: deuda del frigorífico Casa Blanca la gestionaba Basso y "nunca hubo un plan de pago"

“A mí Basso nunca me dijo, esto me lo tenés que pagar en 10 años, 15 o 18”, declaró Fuidio según surge de la grabación de la audiencia a la que accedió El Observador, y en la que contó que él negociaba directamente con Basso aunque lo hacían por teléfono y el empresario sólo habrá ido dos o tres veces al frigoríficote en el pasado.

Ante reiteradas preguntas del fiscal de lavado Enrique Rodríguez, Fuidio dijo: “Él nunca me dijo nada, él lo que sí me decía bueno cuando pueda andá achicando, andá pagando, pero Gustavo está complicado, sí sí yo te entiendo, porque aparte también tenía un frigorífico de ovino, sabía, él conocía el negocio y sabía que el negocio no iba bien, estábamos todos esperando que la cosa mejorara para empezar a achicar esa deuda, pero nunca me comentó que él tuviera problemas financieros, jamás, a mí jamás me dijo nada, no teníamos reuniones, teníamos charlas telefónicas”.

El abogado Jorge Barrera, defensor de Pablo Carrasco, el otro fundador de Conexión Ganadera indagado en la causa, le preguntó "en cuánto tiempo preveía que iba a poder pagar ese pasivo", compuesto según había dicho Fuidio minutos antes por un embargo de US$ 5 millones sobre Casa Blanca y una deuda de US$ 25 millones con el escritorio Basso, “porque los pasivos en algún momento hay que pagarlos”.

Fuidio respondió que “la idea era seguir trabajando y trabajando y tratar de ir achicando. Si lo podíamos pagar en 15 años, bárbaro, y si lo teníamos que pagar en 20, sino en 25”.

-¿Y con quién negoció esa cifra de que podían ser en 15, en 20?

-No, con nadie, no hubo ninguna negociación

-O sea, era su proyección, ¿no hubo ninguna negociación?

-Ninguna.

-Y dígame una cosa… usted imagínese que eso usted lo podía pagar a 15 o 25 años, ¿no? ¿No le parece que con una deuda tan grande no era necesario pactar aunque sea una fórmula de pago? Porque, perdóname, capaz que en el rubro suyo es así, pero que a mí me digan que quizás yo puedo pagar en 15 años o en 25 años me suena como que para la otra parte le genera determinada inestabilidad....

Luego Barrera señaló que si el patrimonio de la planta es de US$ 5 millones (el monto por el que está embargada) y la deuda era de US$ 27 millones “parece como que no alcanza para cubrir eso”.

Fuidio respondió entonces que en el concurso voluntario que presentó la empresa ante la Justicia con el estudio Pérez del Castillo “el activo era más importante que el pasivo”. Reveló que en el escrito que se presentó al juzgado se manejó un activo de US$ 32 millones.

-Y si el activo es más importante que el pasivo, ¿por qué no canceló esos US$ 25,5 millones?

-Es que (el frigorífico) no tiene liquidez ni disponibilidad… la pregunta de por qué yo no arreglé 15 años me parece que más que es para Basso (...) Él me seguía mandando ganado. A mí Basso nunca me dijo, esto me lo tenés que pagar en 10 años, 15 o 18.

Fuidio afirmó que así como Casa Blanca llevaba ahora años perdiendo US$ 3, US$ 4 millones, "hubo momentos en que se ganaron US$ 4 millones".

-¿Cuándo fue eso?

-Habrá sido en el 2008, en el 2010.

-¡Hace 18 años!

-Bueno, Peñarol salió campeón en el 87 y todavía sigue festejando, o no?

-(se oyen risas) Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La diferencia es que hay muchísima gente que esos US$ 25 millones que usted debe son una cantidad de damnificados y una familia que está sufriendo también en virtud de que si hubiera pagado esos US$ 25 millones…

-Fue una chanza

-Si Peñarol no sale campeón nos enojamos los peñarolenses, pero si usted hubiera cumplido sus obligaciones no estábamos donde estamos

-Doctor, fue una chanza, no se enoje

- Nosotros no cumplimos las obligaciones no porque no quisimos ni porque fuimos malos, no pudimos cumplir, no pudimos cumplir. Como le vuelvo a reiterar el negocio de la industria frigorífica es un negocio complejo donde la mayoría de las industrias del Uruguay tienen pasivo entonces no es tan fácil.

-Me encantaría tener una acreedor así ¿usted sería un acreedor que me prestara US$ 25 millones aunque no se lo pueda devolver?

-Le reitero, no es una pregunta para mí. Es una pregunta para el que prestó la plata.

Ante las reiteradas preguntas sobre si Basso seguía mandando ganado sin pedir que se le pagara.

Cuando el fiscal le preguntó por qué creía que Basso tenía esas concesiones con el frigorífico, Fuidio respondió: “Yo me imagino que él seguía mandando porque lo que pretendía era que el frigorífico tuviera ganado y trabajara y no cayera. Si él cortaba, dejaba de mandar el frigorífico iba a tener dificultad porque se iba a quedar con un 30% menos de ganado. Aparte él era, no se olviden, un referente a nivel de consignatarios y si los otros se enteraban que él dejaba de mandar también iba a haber una especie de corrida entonces al frigorífico le iba a costar salir adelante. Creo que fue la apuesta de que te sigo mandando para que no caigas, para que en un momento pueda pagar”.

El fiscal le retrucó que en este casos "la deuda en cinco años aumentó en US$ 10 millones".

Ante una pregunta del fiscal Rodríguez sobre si siempre el negocio fue con materia prima (el frigorífico le compraba ganado para faenar y vender), o Basso también les había prestado plata, Fuidio respondió que no, pero luego ante una repregunta del fiscal sobre si estaba seguro, dijo “90% seguro”.

El fiscal le aclaró que está recibiendo información del BCU, de los bancos, de los estados de cuentas y si hay transferencias de Basso lo sabrá. Fuidio le dijo entonces que “no tendría que haber transferencias (de Basso a Casablanca) porque Basso siempre mandó ganado, pero estoy recordando si en algún momento capaz se le piden US$ 200 mil o US$ 300 mil. Yo le diría que no, igual lo puedo chequear y reconfirmar”.

Por su parte, Eduardo Sasson, defensor junto a Pablo Donnángelo de la viuda de Basso Daniela Cabral, le preguntó si negociaba algo con ella. Fuidio respondió que no. "Con Daniela no, jamás. Ella en el negocio, por lo menos con nosotros, nunca se metió. A ella simplemente se le avisaba cuando se le hacía un pago", dijo y mencionó que trataban también con el yerno de Basso, Alfredo Rava o con otros empleados del escritorio.

Agregó que después que murió Basso, "a la semana fueron Daniela con Alfredo y con Agustina (yerno y la hija de Basso) y en ese momento conciliamos la deuda y estábamos de acuerdo". "Yo no sé si Daniela era consciente del monto exacto" de la deuda, dijo.

Sobre el final de la audiencia, Fuidio afirmó que tuvo conversaciones con el síndico del concurso de Conexión Ganadera, Alfredo Ciavattone, para avanzar en una fórmula de pago porque la idea es pagar. "Estamos tratando de comprar ganado contado. Tenemos un cliente que nos va a adelantar dinero para seguir trabajando, hay 500 familias que trabajan en el frigorífico y dependen del frigorífico y estamos dejando todo para sacar esto adelante y vamos a tratar de pagar la deuda como corresponde", dijo.