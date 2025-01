Perdió el embarazo la colombiana que fue atacada por su expareja en La Paloma: el agresor había sido imputado

"Me hicieron una ecografía y ahí dice que el embrión no tiene actividad cardíaca de todos los golpes que me dio" , contó la víctima en diálogo con Telenoche de Canal 4. El agresor le había pegado varios rodillazos en el vientre .

Tras quedar embarazada el hombre comenzó a mostrar actitudes violentas, lo que llevó a la decisión de la mujer de separarse.

"A la noche cuando yo salía a cerrar el portón de la casa, estaba escondido, esperándome y me atacó. Me tapó la boca, me tiró al piso y me ahorcó", recordó la mujer.

El agresor llevó a la mujer hasta la habitación y allí la dejó semidesnuda y atada de manos a una cama, con una remera haciéndole presión en el cuello. "Me dijo que tenía que pasarle todo mi dinero a su cuenta de PayPal", contó.

El hombre intentó cerrar el portón, pero la mujer vio las luces de la Policía y comenzó a gritar por su vida.

La mujer había enviado un mensaje al casero de la propiedad para que llamara a la Policía, pero luego lo borró. Sin embargo, el casero sospechó que la mujer podía estar en peligro por lo que decidió avisar al 911.

Los oficiales detuvieron al agresor quien estaba con un cuchillo, desataron a la mujer y una ambulancia la llevó hasta un centro de salud local. Luego estuvo en Rocha en observación durante toda la noche.

Por su parte, la Justicia imputó por tentativa de homicidio al agresor. Según su expareja, "toda su vida tuvo problemas con las drogas", además de venir de una familia que "tenía bastante dinero" en Colombia.

"Estuvo dos veces en rehabilitación en Colombia por drogas y una vez en la cárcel, lo pudieron sacar moviendo influencias", sentenció la mujer.