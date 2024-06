PIT-CNT pide a la Corte Electoral que firmas descartadas para el plebiscito pasen a una "revisión técnica"

La comisión que apoya el plebiscito pidió nuevamente que se le entregue "la nómina de firmas rechazadas por considerar que no coinciden con la firma de la credencial" , esta solicitud ya fue "apobada", aunque no "realizada", según la comisión.

La comisión pidió la " revisión técnica " en base a que el descarte de firmas "no cuenta con revisión de peritos caligráficos". También reportan que hay "una disparidad de criterios" en las mesas que revisan las firmas .

En cuanto a las más de 55 mil firmas descartadas, según el comunicado, "están incluidas 16.651 que figuran como 'grupo 2, datos incompletos' conformado en una enorme mayoría por renglones vacíos en las papeletas".

"Esto significa que un 30 % del total del descarte es por el formato de la papeleta y no por problemas en las firmas", señaló el comunicado, "realizado este despeje, el total de firmas rechazadas hasta el momento, incluidas las firmas no coincidentes, no supera el 17% de las firmas".

Desde la comisión pidieron "salir de las campañas sostenidas a base de mentiras y abandonar los intentos de estigmatizar".