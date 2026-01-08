Playa Chihuahua: el fenómeno que transformó un "secreto bohemio" en una zona turística

La playa podría ser cualquier otra: un hombre bronceado de aproximadamente 50 años camina con un licuado en la mano; una mujer de unos 40 está junto a su hijo, también adulto, en la orilla; un hombre de bigote tupido se pone una gorra azul para cuidarse el rostro del sol ; una pareja heterosexual de alrededor de 30 años debajo de una sombrilla , con una reposera y un libro cada uno.

La playa podría ser cualquier otra, pero no lo es . El hombre bronceado que camina con un licuado en la mano no tiene remera, ni traje de baño . La mujer que está en la orilla está desnuda , al igual que su hijo. El hombre de bigote tupido está sentado, de piernas cruzadas, sin short . La pareja, lo mismo: ambos desnudos .

“Llega un punto que de tanta comparación, no hay comparación”, le dice un veraneante de la Playa Chihuaha a El Observador. Sobre por qué eligen Chihuahua, la playa nudista naturista de Punta del Este , las respuestas varían: la sensación de libertad , la tranquilidad , la belleza de la playa.

PARLAMENTO La frustrada negociación por una declaración común sobre Venezuela: una redacción "lavada" de Bordaberry y las condiciones de los partidos

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 8 de enero

“Chihuahua es una playa como cualquier otra, lo único es que podés estar totalmente desnudo ”, dice Ricardo Rodal , propietario del Hotel Naturista El Refugio , el primero en instalarse en la zona.

“Hay todo tipo de gente: gente mayor, gente joven, gente sola, a veces hay una movida gay también. Gente a la que le gusta el nudismo hay en todos lados, es una amplia gama”, agrega Rodal, destacando que, más allá del veraneo de temporada, hay un público constante, un público que asiste todo el año.

Autorizada oficialmente por la Intendencia de Maldonado desde 2012, tras décadas de resistencia y práctica “ilegal”, Chihuahua es la única playa nudista legal de Uruguay. Es, para quienes apoyan esa filosofía, un manifiesto de libertad corporal. Su historia, que se remonta a los años sesenta, es una crónica de la osadía, el escándalo mediático y, finalmente, la victoria del naturismo organizado.

“Ese barrio hoy ha crecido mucho. Es un lugar también donde la comunidad gay se asentó y, de hecho, hay muchos hoteles y alojamientos adaptados a ese público. Es un lugar que ha crecido mucho, que es naturalmente muy lindo. Es un lugar nudista y todavía tiene en el imaginario esa marca, pero ha crecido muchísimo el servicio”, explica Valentín Trujillo, director de programación cultural de la Intendencia de Maldonado, en diálogo con El Observador.

_ine7392.webp Archivo. La playa Chihuahua de Maldonado Cecilia Arregui

El secreto a voces del boom estival

Mientras Punta del Este se consolidaba como el polo del glamour continental, esta playa, escondida entre médanos y la vegetación de pinos y acacias, se convirtió en un santuario secreto, un refugio que operaba al margen.

Desde los años sesenta, la práctica del nudismo floreció de manera informal, impulsada por un espíritu de contracultura y liberación. Era, en esencia, un movimiento íntimamente relacionado con el hippismo, donde el naturismo se vivía como un acto de liberación.

“Era una cosa prohibida en aquel entonces”, dice Rodal y agrega que “lo hacían extranjeros, sobre todo argentinos y europeos, pero no tanto los uruguayos”.

Nombres como el artista plástico Nicolás García Uriburu y el comediante Carlos Perciavalle son citados como los primeros habitués, forjadores de un espacio que, por su aislamiento y belleza natural, invitaba a la desnudez como un acto de armonía con el entorno.

La zona, bañada por el estuario del Río de la Plata pero enriquecida por corrientes oceánicas que son causa de sus arenas blancas y aguas claras, era el telón de fondo. Además, está abrazada por la desembocadura del arroyo El Potrero, una zona donde todavía frecuentan especies como cisnes de cuello negro, garzas y cigüeñas.

“Las primeras veces que entraron cámaras de televisión fue gracias a nosotros, creo que en el 2004. Hablamos con la gente, les explicamos que un periodista quería hacer un reportaje. Le exigimos una sola condición al canal: que no nos pusieran ninguna censura ni barrita, porque no estábamos haciendo nada malo. Y fue así, salimos como estábamos”, contó Rodal a La Nación en 2025.

Pero la Intendencia de Maldonado ya había declarado a la playa como naturista de manera oficial en el año 2000, reconociendo de hecho una tradición de cuatro décadas.

A partir de las apariciones en televisión, diarios y revistas, mucha más gente empezó a veranear en Chihuahua, inclusive personalidades públicas como el periodista argentino Rolando Hanglin.

Nudistas en Chihuahua Nudistas en Chihuahua

La normalización del desnudo y el auge de la industria naturista

Rodal, oriundo de Trinidad y habiendo vivido en varias ciudades rioplatenses, llegó a Chihuahua junto a su esposa y sus dos hijos chicos buscando lo que inicialmente consideró un "paraíso". Sin embargo, su llegada estuvo marcada por la resistencia local. Al intentar comprar un terreno como familia, según narró a El Observador, la primera inmobiliaria con la que consultó se negaba a mostrarle opciones en la zona, desviándolo hacia otros lugares a pesar de la abundancia de carteles de venta. Finalmente, tras cambiar de inmobiliaria, logró adquirir cuatro terrenos donde construyó primero su casa de veraneo y, posteriormente, el Hotel Naturista El Refugio, el primer hotel de la zona.

Mientras los locales que buscaban desnudarse improvisaban en playas alejadas y poco concurridas como Cabo Polonio, Chihuahua figuraba en los mapas naturistas europeos, pero dentro de Uruguay, su ubicación se ocultaba.

El proceso de establecimiento no estuvo exento de tensiones ideológicas con las inmobiliarias. En uno de sus recuerdos más patentes, Rodal cuenta que cuando fue a comprar sus terrenos con la inmobiliaria, le aseguraron que el carácter nudista de la playa era un problema que pronto "sacarían". En una reacción espontánea, les confesó que a su familia no le molestaba el nudismo y que, de hecho, planeaba hacer un hotel, una idea que en ese momento ni siquiera tenía plenamente programada. Tuvo que enfrentar una atmósfera de "mala onda" y convencer a los actores locales de que la identidad de la playa no era un impedimento, sino una veta de oportunidad para el desarrollo del lugar.

La apertura del hotel se concretó finalmente en medio de un contexto sumamente difícil, coincidiendo con la crisis económica de 2001-2002, lo que obligó a inaugurar las instalaciones a medio terminar y con gran esfuerzo. A pesar de esos inicios inciertos, el tiempo le dio la razón a su visión: el balneario creció significativamente, se abrieron nuevos hoteles y la actividad económica floreció. Lo que las inmobiliarias temían que fuera un obstáculo se convirtió en el motor de un desarrollo que valorizó los terrenos y transformó a Chihuahua en el destino concurrido que es hoy.

La aparición de otros complejos como el Hotel Playa Chihuahua, confirma que lo que alguna vez fue un tabú hoy es una industria turística que ha atraído la inversión de al menos nueve hoteles en la zona.

El naturismo en Chihuahua, lejos de ser un pretexto para el exhibicionismo, se rige por un código ético basado en el respeto y la discreción, algo vital para mantener la convivencia en un espacio de libertad. La filosofía de la Federación Internacional de Naturismo (INF) —"una forma de vida en armonía con la naturaleza, caracterizado por la práctica del desnudo en común"— es el espíritu rector del balneario.

“Si hay algún desubicado, la misma gente lo va a ubicar”, dice Rodal, ante la consulta de qué sucede si, a pesar de leer la cartelería que sugiere las normas de convivencia, hay alguien que rompe esas reglas.

Chihuahua20_01_2007_2 Playa Chihuahua en 2007

La batalla por los límites y el auge inmobiliario

El verdadero "éxito rotundo" de Chihuahua se consolidó entre 2004 y 2010. La visibilidad mediática, la legitimación de los primeros hoteles y la creación de una comunidad transformaron la zona: los turistas comenzaron a comprar y construir casas en las calles aledañas, y el número de establecimientos hoteleros se disparó hasta alcanzar la cifra de al menos nueve hoteles.

Pero este auge trajo consigo una nueva ola de conflictos. El naturismo, al pasar de ser un secreto bohemio a un commodity turístico, chocó de frente con los prejuicios de los nuevos vecinos y los intereses inmobiliarios, según Rodal.

Las inmobiliarias y algunos residentes iniciaron una "guerra", argumentando que el nudismo devaluaba las propiedades de la zona.

Sin embargo, el tiempo demostró ser el mejor árbitro. Bethy Molina, directora de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado, señaló a La Nación que los vecinos disconformes terminaron por vender sus terrenos, y la realidad económica desmintió el prejuicio: “La gente pensaba que sus propiedades iban a valer menos, pero la realidad les mostró lo contrario: ahora los precios de la zona de Chihuahua son mucho más altos”.

Si antes veranear en Chihuahua era algo que se ocultaba, “eso cambió totalmente”, dice Rodal, porque “ha crecido enormemente la cantidad de uruguayos que vienen a la playa”.

_ine7403.webp Playa Chihuahua Cecilia Arregui

Sin embargo, el público, además del fuerte contingente argentino, es marcadamente internacional, con una importante cuota de huéspedes franceses, alemanes, chilenos y brasileños, confirmando la posición de Chihuahua en el circuito naturista internacional. De hecho, en 2023, Chihuahua fue elegida entre las mejores playas nudistas del mundo por la revista Nude & Natural.

La oficialización del estatus naturista culminó con la creación de la Asociación Uruguaya Nudista Naturista (AUNNA) en 2009, la cual jugó un papel vital en el diálogo con las autoridades. El clímax administrativo ocurrió en 2012, cuando la Intendencia de Maldonado intentó fijar los límites de la playa, inicialmente reduciéndolos de manera drástica (pasando de 2 km a apenas 200 metros), lo que generó una fuerte protesta de AUNNA.

Esta controversia se resolvió con la Resolución Nº 8839/2012, que dejó sin efecto la restricción y estableció los límites actuales, asegurando una extensión adecuada para la práctica. La zona habilitada quedó delimitada entre la proyección sur de la calle "El Gratil" al Este, y la margen izquierda de la desembocadura del Arroyo el Potrero al Oeste, con el cordón de dunas como límite Norte.

Pero incluso después de la delimitación oficial, se ha denunciado que existen vecinos y turistas que, de manera clandestina, desplazan los carteles de Chihuahua para achicar la playa. A esto se suma el desafío de los nuevos propietarios que, a pesar de la señalización, compran propiedades sin saber que el barrio es naturista.