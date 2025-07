Presidente de la UAM Daniel Garín fue denunciado por acoso laboral y debió pedir licencia mientras se investiga

Consultado por El Observador, el secretario general López declinó hacer comentarios y dijo que está impedido por la confidencialidad que requieren estos casos.

Esto ocurre cuando Garín estaba finalizando su gestión, ya que con el cambio de autoridades en la Intendencia de Montevideo y la asunción de Mario Bergara se designará a un nuevo presidente de la UAM. Por lo que trascendió será Juan Saavedra, quien ya había ocupado ese cargo durante la gestión de Daniel Martínez cuando se creó la UAM.

"Entorno laboral hostil"

En la sesión del 11 de marzo, tras asumir el nuevo representante del Ejecutivo, López, los directores de la mesa ejecutiva de la UAM entregaron una nota sobre hechos ocurridos en la sesión del 5 de marzo para poner en conocimiento al directorio y solicitar que se tomaran medidas frente a lo que ya consideraban una situación de acoso laboral.

En esa nota los directores relataron que cuando el gerente general solicitó el retiro de la asistente de mesa ejecutiva y pausar la grabación de la sesión para tratar asuntos reservados y de carácter sensible relativos a aspectos de la gestión, Garín “tuvo un accionar inaceptable hacia el gerente general, desautorizándolo públicamente, expresándole que no comparte nada de lo que dice o hace y ordenándole que se retire (váyase)”.

“Asimismo en un tono agresivo, manifestó que nosotros, los integrantes de la mesa ejecutiva, también deberíamos retirarnos”, agregaron.

En la nota expresaron que la actitud de Garín, “no solo atenta contra la estabilidad del gerente general, sino que configura una clara situación de acoso laboral, dado la reiteración de conductas hostiles y desprecio constante por su labor”.

En la sesión del 11, Uría ratificó lo detallado en la nota y los directores Marcelo González, Paulina Silva y Augusto Rocca dejaron constancia de que respaldan la gestión del gerente general, “que ha demostrado compromiso, profesionalismo y capacidad de gestión en su rol”. Agregaron que “su labor es clave para el correcto funcionamiento de la UAM y debe poder ejercer su cargo en un marco de respeto”.

Además repudiaron ese tipo de conductas que afectan el correcto funcionamiento de la institución y bienestar de quienes desempeñan funciones en ella. Mencionaron especialmente la situación del gerente general “expuesto a un entorno laboral hostil generado por uno de sus jefes, el presidente”.

Esa situació también fue denunciada al Parlamento en abril, cuando integrantes del directorio de la UAM asistieron a la comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados para plantear la situación económica de la institución y también los problemas de relacionamiento. En esa instancia, según consignó El Observador en base a las actas parlamentarias, la directora por la Confederación Granjera Grisel Moizo dijo que les “preocupa el trato” de Garín hacia el resto de los directores. “En una ocasión, el presidente expulsó a un representante de los productores; hubo reuniones con gritos y peleas por determinados temas”, afirmó.

Moizo habló de un “hostigamiento” hacia el gerente general y cuestionó que haya resoluciones que se toman por mayoría pero no se cumplen porque el presidente no las firma. "¿Para qué vamos a un directorio si después lo que votamos no se cumple? ¿Dónde tenemos que ir a decir que se tienen que cumplir las cosas? Les guste o no les guste, cuando es por mayoría es por mayoría (…) Yo no creo que el presidente de UTE se niegue a firmar y quede todo parado. Bueno, a nosotros nos pasa”, denunció.

El resto de representantes de la UAM no quiso ampliar lo dicho por Moizo salvo el gerente general que la respaldó. “Esto no se soluciona con una disculpa, no se soluciona con una revisión de lo pasado. Esto tiene que ver con que no haya comportamientos inaceptables en ningún ámbito y con que no se puede mirar para el costado”, dijo.