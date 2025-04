La UAM en el Parlamento: los números rojos, la plata de la IM que nunca llegó y un "grave problema interno"

“La deuda inicial con origen en la obra estaba en 433.881.300 UI (unos US$ 65 millones a valores de hoy), con una salvedad, y es que en uno de estos fideicomisos hay unos costos asociados que todavía no están determinados; llegado el caso, cuando haya que abonarlos, va a haber que definirlos”, explicó en la comisión el gerente general Santiago Uría según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.

Según explicó el presidente del organismo, Daniel Garín, desde 2023 en la UAM están manejando proyecciones en las que los egresos superaban los ingresos. Luego de algunos ajustes y renegociaciones de los fideicomisos llegaron a esta situación. La última proyección presentada por el gerente general, en agosto de 2024, planteaba un horizonte complejo a partir de enero de 2025. Sin embargo, se recortaron algunos gastos y se logró alejar un poco ese horizonte pero ahora el margen se acorta.

“Respecto a la gestión, las medidas que se pueden tomar, ya se han tomado en cuanto a restringir el gasto. Y en lo inmediato, es muy difícil que otras medidas pertinentes se puedan tomar. Esa es la realidad”, dijo Uría.

¿Cuáles son las alternativas que manejan en la UAM para superar esta realidad? Renegociar lo que deben pagar por los fideicomisos mes a mes.

“Entonces, lo que nos queda es mejorar el ingreso o, en alguna medida es lo que estamos haciendo esencialmente en este momento con el fideicomiso UAM I y el agente fiduciario y el Banco República, que es el acreedor del fideicomiso UAM I, aliviar un poquito la presión financiera que tenemos cada mes, o sea, lo que tenemos que pagar de intereses y de amortización de capital a final de mes”, señaló Garín.

El objetivo, explicó Garín, es tratar de reducir la cuota de amortización de capital que es de más de un millón de unidades indexadas (unos US$ 175 mil). A largo plazo, agregó el presidente, la intención es mejorar los ingresos sobre todo mejorando la ocupación de la Zona de Actividades Complementarias que hoy es de un 50%.

La plata de la IM que nunca llegó

Una de las consultas planteadas por el diputado colorado Carlos Rydström, que fue el impulsor de la convocatoria, fue acerca de un subsidio que la Intendencia de Montevideo decía que estaba pagando a la UAM pero que no figuraba en los balances.

El diputado citó una intervención de mayo de 2024 de Ximena Muñíz, entonces directora de Recursos Financieros de la IM, en la comisión de Constitución donde afirmaba que la Intendencia “ha apoyado” por cuatro años consecutivos a la UAM para hacer descuentos a operadores con un subsidio de unas 600.000 unidades indexadas al mes.

Sin embargo, la directora de la UAM e integrante del Comité de Auditoría del organismo, la contadora Paulina Silva, aseguró que el descuento a los operadores se está realizando pero nunca ingresaron esos recursos de la IM. “No ha ingresado ni un solo peso de la Intendencia de Montevideo”, ratificó Garín.

¿Por qué no ingresó ese dinero? Porque el directorio de la UAM no ha logrado ponerse de acuerdo para firmar un convenio con la Intendencia de Montevideo que establezca el mecanismo por el que se transfiere ese dinero.

“El convenio fue motivo de discusión durante mucho tiempo hasta que a mitad de 2023 el directorio de la UAM estableció que no iba a firmarlo, sujeto a otras condiciones”, dijo Garín y aseguró que él se queda con “la tranquilidad” de que él lo presentó y comentó con el directorio.

Sin embargo, Paulina Silva detalló las diferencias que llevaron a que no se firmara ese convenio. “Las razones son bastante contundentes, las manifestamos en el directorio. Tuvimos una reunión importante sobre el tema, con varias personas del sector, de distintas gremiales, para discutirlo, hasta que llegamos a la conclusión de no tratarlo porque vimos que era un tema político”, según Silva.

El convenio incluía un comodato sobre los terrenos. La Intendencia, inicialmente, iba a donar los terrenos donde está la UAM pero cuando el anterior gobierno nacional decidió cambiar la gobernanza del organismo (e incluir al Poder Ejecutivo) dio marcha atrás y frenó la donación.

“Esto llevó a que luego surgiera el tema del comodato, por treinta años, que tenía como cláusula resolutoria que si se modificaba alguno de los aspectos de la ley, todo, incluida la obra, volvía a la Intendencia, es decir, la UAM (institución pública no estatal) quedaba sin nada. La UAM había contraído deudas”, dijo Silva.

El comodato además incluía una cláusula, según Silva, que luego del tiempo estipulado los terrenos volvían a la IM y le daban un plazo a la UAM para que desalojara. “Nos decían que no, que eso nunca iba a pasar, porque obviamente querían que la UAM estuviera en ese lugar. Pero para nosotros, en ese momento, era contraer algo a futuro; íbamos a decidir algo que le iba a repercutir a otros”, agregó la contadora.

Entonces, hasta ahora no ha habido acuerdo para implementar ese convenio y que la UAM pueda recibir la plata que la Intendencia ofrecía para los descuentos para los operadores.

“Tenemos un grave problema interno que no hemos sabido cómo abordar; hemos ido a varias instituciones, a la Intendencia, al Poder Ejecutivo, y vinimos al Parlamento, a la Comisión, donde manifestamos la problemática que tenemos”, finalizó Silva.

Relacionamiento

Los problemas de relacionamiento entre los integrantes del directorio de la UAM –particularmente de Garín con el resto de los directores sociales– vienen de larga data y si bien no eran el tema principal de la convocatoria fueron abordados por la delegación que compareció en Diputados.

“A nosotros nos preocupa el trato. En una ocasión, el presidente expulsó a un representante de los productores; hubo reuniones con gritos y peleas por determinados temas”, dijo la directora por la Confederación Granjera Grisel Moizo sentada cerca del presidente Garín.

Moizo habló de un “hostigamiento” hacia el gerente general y cuestionó que haya resoluciones que se toman por mayoría pero no se cumplen porque el presidente no las firma.

“Entonces, los productores, los operadores y los que estamos acá decimos: ¿Para qué vamos a un directorio si después lo que votamos no se cumple? ¿Dónde tenemos que ir a decir que se tienen que cumplir las cosas? Les guste o no les guste, cuando es por mayoría es por mayoría (…) Yo no creo que el presidente de UTE se niegue a firmar y quede todo parado. Bueno, a nosotros nos pasa.”, agregó.

Moizo incluso fue un poco más allá y dijo que gracias a la auditoría interna, a la que Garín se opuso, llegaron a la conclusión de que tenían “problemas financieros serios”. Eso derivó en el despido del entonces gerente financiero y en una denuncia (que luego se le sumaron dos más) en Fiscalía. Hasta que asumió el nuevo gerente general, según Moizo, en el directorio se “hacía una fantasía que no es” porque se presentaban números que “no eran correctos”.

El resto de los presentes no quiso profundizar en este tema salvo por el gerente general que respaldó lo dicho por Moizo. “Esto no se soluciona con una disculpa, no se soluciona con una revisión de lo pasado. Esto tiene que ver con que no haya comportamientos inaceptables en ningún ámbito y con que no se puede mirar para el costado”, dijo.