Gobierno busca bajar "conflictividad" en la UAM hasta julio mientras busca alternativas para darle "viabilidad" al proyecto y pide rediscutir la gobernanza

El director general de la Agencia de Desarrollo Rural de Canelones Matías Carámbula

En el proyecto de Presupuesto del gobierno de Luis Lacalle Pou, el Ministerio de Ganadería incluyó una serie de artículos en los que se eliminaba la presencia de la Intendencia de Montevideo de la gobernanza de la UAM y esta quedaba en manos de la cartera. Tras intensas negociaciones y discusiones por la propiedad de los terrenos, se llegó a un acuerdo entre el oficialismo y la oposición y ahora la IM designa al presidente mientras que el MGAP pone al secretario general.

En noviembre de 2020 la entonces intendenta Carolina Cosse designó a Daniel Garín como presidente mientras que en febrero de 2021 asumió Adriana Zumarán como secretaria general. Con el cambio de gobierno a nivel nacional, Fernando López pasó a ocupar el cargo de Zumarán. Los organismos de dirección –directorio y mesa ejecutiva–, además, los integran el Congreso de Intendentes y representantes de los productores, operadores y otros actores de la UAM.

“La diversidad de actores políticos del sector debe discutir si la gobernanza definida hoy en día es la adecuada para gobernar un ente público-privado como la UAM. En realidad, no es un ente, sino un instituto. Lo cierto es que en cuanto a la forma jurídica hay un debate político general y a nivel del Parlamento”, apuntó.

Para Carámbula el proceso de creación de la UAM “políticamente no fue bien construido” y aseguró que el primer desafío que se plantean es “recomponer un espacio de diálogo y construcción política, lo que hoy no es la característica”.

Consultado por El Observador sobre si el ministerio piensa avanzar en modificaciones en la gobernanza, Carámbula dijo que "no lo descartan". Para el subsecretario el organismo hoy en día es "muy difícil de gobernar" y es necesario encontrar un "equilibrio entre el lugar del Estado y el resto de los representantes".

De todos modos, asegura que hasta que no pasen las elecciones departamentales y estén las nuevas autoridades no se puede avanzar. "No se puede imponer nada. Tiene que ser un acuerdo entre la Intendencia, el ministerio y las gremiales", aseguró y señaló que la actual gobernanza responde a "intereses políticos de un momento" y que apuntaba "particularmente" contra quien era la intendenta en ese momento (Carolina Cosse).

Si bien Carámbula fue quien abordó el tema de la UAM en el Parlamento, tras las consultas del diputado colorado Carlos Rydström, el ministro Alfredo Fratti también se refirió al tema. "Es innegable que hay ruido. Lo que yo quiero rescatar es que, entre todos, debemos tratar de fortalecer un elemento que todas las ciudades del mundo poseen. El Mercado Modelo, claramente, era algo ultrapasado y obsoleto; no ofrecía nada a la ciudad. Así que creo que ahí hay todo un desarrollo importante" dijo y aseguró que en este período de transición lo mejor es "esperar" y luego definir cómo hacen para tener un mejor funcionamiento.

Buscan soluciones

Tal como informó El Observador, la situación económico-financiera de la UAM es compleja y a partir de mayo o junio, depende la proyección, las reservas ya no serán suficientes para pagar la brecha que existe entre los ingresos y los egresos. Así lo informó el gerente financiero Santiago Cabrera a fines de enero ante el directorio de la unidad y lo ratificó en la comisión de Diputados la semana pasada el gerente general Santiago Uría.

Carámbula reconoció que en el “corto plazo” hay “urgencias bastante importantes” y que están trabajando para renegociar con distintos acreedores, particularmente el Banco República.

“El ministro está empezando una serie de negociaciones tanto con los entes acreedores, particularmente el BROU, como con otras formas de financiamiento para salir de la situación actual que es indudablemente muy complicada, en principio, a partir de junio”, aseguró.

Tal como había adelantado Garín la semana pasada en esa misma comisión, el objetivo es tratar de reducir la cuota de amortización de capital que es de más de un millón de unidades indexadas (unos US$ 175 mil) por mes. Para la construcción de la UAM se realizaron tres fideicomisos de los cuales solo dos son reintegrables. Uno de esos se empieza a pagar en 2040 y el otro es el que paga mes a mes el organismo. La deuda total por la construcción es de unos US$ 65 millones más algunos costos que todavía hay que definir.

La UAM tiene ingresos para cubrir sus gastos de funcionamiento pero a partir de junio ya no tiene dinero para pagar la amortización y los intereses de las deudas contraídas.

“La UAM va a seguir funcionando; tiene cubierto los costos de funcionamiento. Lo que no tendría a partir de junio es la posibilidad de pago de la amortización de las deudas, particularmente, con Rafisa (República Administradora de Fondos de Inversión)”, explicó Carámbula.