"Prometo, me obligo y lo juro": Daniel Sturla presentó juramento antes del inicio del cónclave

Sturla hizo la juramentación con la siguiente frase: "Prometo, me obligo y lo juro. Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano" .

El Card. @DanielSturla realiza el juramento antes del inicio del #Conclave2025 , con la frase: "prometo, me obligo y lo juro. Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios que toco con mi mano".

Este miércoles en una videoconferencia Sturla habló desde el Vaticano y contó como ha sido su experiencia durante los últimos días.

"Pensé que iban a ser días más tranquilos, pero han sido días muy intensos", dijo.

En las conversaciones con los otros cardenales, detalló, han ido "surgiendo nombres". "Me consta que se han hecho algunas cenas, almuerzos, de cardenales que se encuentran y conversan acerca de en quién piensan", aseguró sobre el nombre del próximo papa.

Aunque no descartó que haya nuevamente un papa latinoamericano (hay 23 cardenales, con él incluido que podrían ser elegidos), dijo que en su opinión esto no sucederá. "No me parece que lo vaya a ser", resumió.

Sobre la importancia de la región de la que proviene el papa, Sturla señaló: "Es importante de dónde venga el papa porque hay experiencias que tienen que ver con el lugar de dónde uno viene".

En su mensaje final, antes de adentrars en el cónclave, Sturla dijo sentir todo el peso de la "responsabilidad".

"Siento todo el peso de la responsabilidad, pero al mismo tiempo el apoyo de la oración de tantos uruguayos que me han escrito. Así que no entro solo al cónclave, sino que iré con toda la fuerza de la oración de muchísima gente".