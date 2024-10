¿Qué tan diferente fue el voto de los jóvenes y los viejos en estas elecciones 2024?

"Quien no es de izquierda de joven no tiene corazón. Quien sigue siendo de izquierda de adulto, no tiene cerebro". A Winston Churchill, exprimer ministro de Reino Unido, se le atribuye esta frase que nunca dijo. Pero esta frase —y sus múltiples versiones— simplifica una realidad que se vislumbra luego de cada elección: el voto, como la ideología, parece ceñido por la edad.