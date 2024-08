Ranking de presidentes sudamericanos: Lacalle Pou fue el que más subió y Maduro el que más bajó

El podio de los peores evaluados tiene a Gustavo Petro de Colombia con el 34,2% de aprobación en el octavo puesto, a Dina Boluarte de Perú con el 28,9% en el noveno y finalmente a Nicolás Maduro de Venezuela con el 27,8% en el décimo.

En el caso de Maduro, un 42,9% tiene una opinión "muy mala" de su imagen, un 25,8% de los encuestados tiene una "mala", en el caso de un 16,2% es "buena" y la de 11,6% es "muy buena". El porcentaje restante no respondió.

Finalmente, en lo que refiere a Lacalle Pou, el 21% de los encuestados tiene una "muy mala" imagen sobre el presidente, un 24,1% tiene una "mala", un 24,7% tiene una "buena" y en el caso de un 26,5% es "muy buena". Un 3,7% no contestó.

Las encuestas se hicieron entre el 15 y el 18 de agosto. La muestra para la evaluación de Lacalle Pou fue de 1.040 casos.

El pasado viernes 16 de agosto en Subrayado (Canal 10) Equipos dio los resultados de una encuesta que hizo en la segunda quincena de julio y advirtió que la evaluación de la gestión de Lacalle Pou había crecido en su aprobación y cayó en su desaprobación. Aumentó su saldo positivo a +17.

En concreto, la gestión de Lacalle Pou cosecha 49% de aprobación y 32% de desaprobación. Hay 18% que no aprueba ni desaprueba la gestión, mientras que 1% no respondió o dijo no saber.