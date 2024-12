República Ganadera: conforman comisión para estudiar un posible acuerdo de reorganización

Tal como informó El Observador el martes 17, la propuesta de República Ganadera propone devolver el 100% del capital perdido por sus accionistas en un plazo de doce años y propone una reconversión productiva y un desplazamiento de las autoridades.

Sin embargo, los acreedores plantearon varios reparos a esta propuesta y por eso trabajarán en una nueva.

El pasivo de República Ganadera ronda entre US$ 75 y US$ 80 millones, incluyendo inversores y también acreedores comerciales como consignatarios, dueños de campos y proveedores de ración, por ejemplo.

Entre activos propios y el ganado de los inversores, República Ganadera contaría con un patrimonio de entre US$ 30 y US$ 35 millones, que no alcanzan para cubrir las deudas con la totalidad de los acreedores.

Hay 1.683 inversores que habían colocado fondos en diferentes escalas, desde pequeños con US$ 5.000 hasta más experimentados con casi US$ 1 millón. Según señalaron los abogados hay hasta cinco tipos de acuerdos con inversores.