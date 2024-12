República Ganadera ofrece pagar sus deudas en un plan a doce años pero para que se concrete falta reunir la firma del 75% de inversores

La compañía presentó un plan de Acuerdo Privado de Reorganización (APR) a la Liga de Defensa Comercial (Lideco), por ser el organismo que tiene experiencia en concursos y que suele intervenir como síndico asesorando al juzgado. En este caso el concurso aún no fue aceptado ya que falta información que se le requirió a la empresa.

La Liga convocó para los próximos días a los abogados de República Ganadera y de los inversores para negociar los términos del APR.

Si República consigue las firmas, podrá presentar el acuerdo en el Juzgado Concursal, que con este insumo podría cerrar el concurso.

El pasivo de República Ganadera ronda entre US$ 75 y US$ 80 millones, incluyendo inversores y también acreedores comerciales como consignatarios, dueños de campos y proveedores de ración, por ejemplo.

Entre activos propios y el ganado de los inversores, República Ganadera contaría con un patrimonio de entre US$ 30 y US$ 35 millones, que no alcanzan para cubrir las deudas con la totalidad de los acreedores.

Hay 1.683 inversores que habían colocado fondos en diferentes escalas, desde pequeños con US$ 5.000 hasta más experimentados con casi US$ 1 millón. Según señalaron los abogados hay hasta cinco tipos de acuerdos con inversores.

Este martes el grupo de inversores de República Ganadera publicó un comunicado en el que denunciaron "irregularidades graves" de la empresa en concurso.

Según se lee en la carta, en los primeros días de diciembre algunos accionistas denunciaron al Ministerio de Ganadería (MGAP) que se falsificaron firmas de la empresa ante el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) y desapareció "una importante cantidad de ganado".

Los damnificados criticaron que, a pesar de que el hecho fue notificado al ministerio, a la Policía Rural y a la propia empresa, República Ganadera "continuó movilizando y vendiendo animales de forma irregular".

"Un inversor constató que su ganado, registrado a su nombre hasta la semana pasada, fue vendido el 8 de diciembre con una firma falsificada", marcaron desde el grupo.

Los inversores apuntaron contra las autoridades encargadas de controlar este tipo de prácticas, que aunque conocen las denuncias "no han tomado ninguna medida efectiva para frenar las acciones ilegales de la empresa".

Por otra parte, los accionistas también expresaron que no han recibido el acuerdo de reorganización, que esperaban este lunes, y criticaron que "solo trascendió que podría estar disponible para su firma a 'carpeta cerrada'", un procedimiento que "impide a los damnificados conocer los detalles del acuerdo antes de rubricarlo".

"Este mecanismo opaco profundizó la desconfianza y llevó a los inversores a exigir que el documento sea enviado en formato digital a la base de datos de afectados, garantizando así la posibilidad de revisarlo junto a sus abogados", se lee en el comunicado.

Por todo esto, los afectados solicitan una "transparencia total en el proceso de reorganización", y que el acuerdo privado se presente formalmente ante la Lideco y en formato digital en la base de datos de los inversores, así como también le piden a las autoridades "acciones inmediatas" para "frenar las prácticas irregulares" y "proteger" sus derechos.