Presentaron las primeras denuncias penales contra República Ganadera y se amplían las del Grupo Larrarte

Mientras tanto el concurso sigue su trámite pero por el momento el contador que asesora al juzgado indicó que falta información fundamental, que deberá aportar la empresa, para aceptar el concurso voluntario. Por otra parte, una acreedora pidió el concurso necesario (implica accionar fruadulento y deriva en retirar a las autoridades de la gestión) pero la jueza le indicó que deberá presentarlo por fuera del expediente ya iniciado.

El camino de las denuncias penales

Hay al menos cinco abogados penalistas, incluidos Alonso y Ghizzo que ya concretaron las denuncias, que tras analizar los contratos que los inversores firmaron con República Ganadera concluyeron que la empresa llevó a cabo maniobras delictivas para captar inversiones y por eso aconsejaron a sus clientes denunciar penalmente.

Según explicaron los representantes de República Ganadera en el escrito por el que pidieron el concurso, básicamente ofrecían dos dos tipos de contratos, uno de capitalización y otro de administración de ganado. El primero, que representa el 25% de las inversiones, determina que la empresa recibe fondos de los inversores con el compromiso de destinarlos exclusivamente a la compra y manejo de ganado bovino y/u ovino. A cambio, reciben una rentabilidad fija anual sobre el monto invertido, pagadera en tres cuotas anuales durante la vigencia del contrato,que tiene un plazo inicial de tres años.

Mientras que el contrato de administración de ganado, que representa el 75% de las operaciones, se asemeja a un sistema de 'arriendo' en el que los inversores reciben una rentabilidad anual del 10% a cambio del uso productivo del ganado durante un plazo de tres años. "Este contrato es esencial para mantener la capacidad operativa de República Ganadera", afirmó la empresa ante la Justicia.

Al igual que pasó con el Grupo Larrarte, al revisar los contratos y al realizar averiguaciones ante el sistema de información ganadera, los abogados descubrieron que no se cumplió lo que estipulaban los contratos sobre comprar ganado, por lo que se configuró el esquema Ponzi de estafa piramidal, en la que se le paga a los nuevos inversores con lo que colocan los que se van sumando.

Además, se detectaron en numerosos casos que se falsificaron las firmas de los inversores en las guías de ganado con el objetivo de vender y mover animales sin su consentimiento.

La ampliación de denuncia contra Grupo Larrarte por asociación para delinquir

Esta semana el abogado Juan Pablo Decia presentó una ampliación de denuncia por asociación para delinquir contra el Grupo Larrarte. Decia informó a El Observador que le aportó al fiscal del caso, Alejandro Machado como prueba, contratos de mayo 2024, cuando la empresa ya estaban en cesación de pagos, en los que se siguió captando inversiones.

Concretamente, le entregó a la fiscalía de Delitos Económicos, contratos firmados por el contador Rafael Vinzia en representación de Larrarte por los que captó inversiones de US$ 40.000 y US$ 60.000 a cambio de intereses atractivos al 2028.

Decia dijo que "preocupa que la Fiscalía tiene numerosas pruebas de las maniobras ilícitas y aún no ha formalizado a nadie".

Asimismo apuntó a que en los contratos de República Ganadera percibió el mismo modus operandi y se refiró al caso de un cliente que fue inducido a invertir tres días antes de que la propia empresa presentara el concurso voluntario. "Lo llamaban y lo presionaban todos los días para que hiciera la inversión...hizo la transferencia y a los tres días pidieron el concurso", relató el abogado.

"Claramente este proceder revela mala fe de República Ganadera y un ánimo deliberado de defraudar los intereses y la confianza de los inversores. Toda la mega estructura que tenían montada generaba confianza, elemento típico de la estafa", aseguró.

En el escrito presentado ante la justicia concursal, plantearon que llegaron a un "desbalance financiero insostenible" como consecuencia de la sequía, a lo que se sumó "el escándalo" del Grupo Larrarte que tuvo "un impacto devastador en el sector de inversiones ganaderas, generando una desconfianza generalizada entre inversores y clientes".

"La disminución en los ingresos por inversiones, la no renovación de contratos por parte de los inversores actuales, y las obligaciones de pago previamente asumidas han comprometiendo su capacidad para hacer frente a las obligaciones vencidas y exigibles", afirmó y agregó que luego de haber obtenido ganancias por US$ 2 millones, en 2021 y por US$ 200 mil, en 2022, pasaron a tener pérdidas en 2023 de US$ 4.151.014 y al 30 de junio de este año de US$ 3.236.839.