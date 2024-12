Robert Bouvier sobre proyecto Neptuno: "Desde el punto de vista ambiental no tiene consideraciones"

El ministro de Ambiente, Robert Bouvier , se refirió a la concesión de la autorización ambiental por parte del Ministerio para el proyecto Neptuno , aseguró que la iniciativa "no tiene impactos inadmisibles" a nivel ambiental y dijo que la firma del contrato será una "decisión política" .

"Este es un informe técnico, no está influido de variantes políticas ni tiempos electorales. Es un equipo técnico, que no puso este Ministro, es uno muy solvente, que viene de administraciones anteriores y que yo no toqué", aseguró.