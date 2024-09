Robert Silva arremete contra Gabriel Oddone: "No se puede ser izquierda caviar y complacer a la izquierda populista"

CASO ORSI Fiscal archivó investigación sobre denuncia falsa a Orsi: no encontró pruebas de que haya existido un móvil político

“ Un país educado es un país con futuro y nosotros lo sabemos desde nuestras raíces. Yo se los quiero decir, me corre la sangre cuando digo esto porque es así, porque muchos de los que estamos aquí somos lo que somos porque tuvimos educación pública, laica y gratuita desde principios del siglo XX . No le cedemos la derecha a nadie en defensa de la educación pública. Aquí estamos nosotros para defenderla, como lo hemos hecho siempre”, expresó.

“No nos vamos a resignar al trancazo del Frente Amplio que votó en contra de la Universidad virtual. Y hoy que Uruguay no tengo una Universidad virtual es un atraso”.

Al finalizar la presentación, Silva fue consultado en rueda de prensa acerca del anuncio del candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien declaró que, en caso de asumir el gobierno, su ministro de Economía sería Gabriel Oddone.

El candidato a vice de la fórmula colorada respondió que “Oddone nunca será ministro porque el Frente Amplio no ganará las elecciones” pues “los uruguayos recuerdan aún el desastre que significó en la última administración frenteamplista y saben cuál es la única fórmula que tiene el Frente Amplio para gobernar, aumentando impuestos. El propio Oddone, entre las primeras cosas que dijo fue que no descartar que lo vayan a hacer. Vaya forma de empezar una campaña. Los recursos que tiene el Estado y que aportamos todos los uruguayos ya son suficientes cuando pagamos nuestros impuestos”

“El Frente Amplio vuelve a mostrar lo que es: la contradicción en esencia. Vuelva a poner en evidencia que va a tener dos equipos económicos. Uno del Partido Comunista que dicen públicamente que Oddone va a ser el ministro de los empresarios y que no puede ser ministro de Economía, y otro, el del MPP que ahora está con lobo con piel de cordero anunciando un ministro que cuando se expresó sobre algún tema sensible, lo escondieron. Esto es lo que el Uruguay ya no precisa más. Uruguay necesidad continuidad con certeza y renovación y eso es lo que representamos en la fórmula con Andrés Ojeda”, argumentó.

“Oddone ya se empezó a contradecir con cosas que antes decía, ahora sobre el plebiscito afirma que en caso de salir aprobado no se acaba el mundo. Antes firmó una carta con más de 100 economistas del Frente Amplio que en caso de aprobarse sería una catástrofe. Empezó a minimizar los impactos absolutamente negativos que el plebiscito de la Seguridad Social tiene para el país. Eso le hace daño al Uruguay y es absolutamente irresponsable”, acotó.

“Oddone tiene un problema serio de identidad: no se puede ser parte de la llamada 'izquierda caviar' mientras se anda en un auto de alta gama, ganado legítimamente tras décadas de asesorar a bancos y empresas desde una importante firma consultora. Y más aún, esas mismas cámaras empresariales para las que trabajó hoy están muy preocupadas por el plebiscito. Es incoherente que ahora intente complacer a una izquierda populista que añora los años 60 y sigue aferrada a paradigmas fracasados a nivel global”, sentenció Robert Silva a El Observador.

“Uruguay necesita certezas, y es vital continuar y consolidar las políticas transformadoras que este gobierno ha puesto en marcha”, concluyó.