Robert Silva será el primero de la lista 600 en todo el país

Silva recordó que fue el quien inició la Transformación Educativa. “Tuve que enfrentar a grupos radicales que vandalizaron mi hogar, me amenazaron y me persiguieron por todo el país con insultos y agresiones. Sin embargo, hoy la Transformación está en marcha, y ya comenzamos a ver las primeras señales positivas. Ese es el camino que queremos seguir recorriendo y consolidando”.

El compañero de fórmula de Andrés Ojeda informó que la lista 600 incluirá, entre otros, a Nicolás Albertoni, actual Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Con tan solo 36 años, Albertoni cuenta con una destacada formación internacional en economía y comercio, y ha sido reconocido con diversas distinciones a nivel global”.

"Cuando hablamos de renovación, lo hacemos en serio. No es solo un slogan, es renovación con ciudadanos preparados para gobernar. Un claro ejemplo es Diego Sanjurjo, actual Coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas del Ministerio del Interior. A sus 35 años, es politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad y desarrollo, con una destacada carrera académica y profesional en Europa. Se graduó en ciencias políticas en Alemania y continuó su formación en España, donde obtuvo un Máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo, un Máster en Políticas Públicas, y un Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Diego es, sin duda, la persona más preparada en Uruguay para hablar de seguridad, y es parte fundamental de nuestro proyecto," explicó Silva.

“Antonio Manzi, actual Director Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES, es economista y tiene 34 años. Además, cuenta con una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Londres y una amplia experiencia en el diseño e implementación de políticas públicas sociales," añadió.

"Nuestro proyecto también cuenta con la diputada María Eugenia Rosello, quien ha impulsado proyectos de ley con un fuerte enfoque social, destacándose como autora de la Ley Federica, que otorga una licencia diferencial a padres y madres de recién nacidos prematuros que requieren internación o tratamiento. Además, contamos con el diputado Martín Melazzi, quien ha liderado importantes temas en el Parlamento, como la reciente Ley de Medios; el diputado Felipe Schipani, con una destacada actuación parlamentaria y proyectos de visión moderna, como la creación de la Universidad Virtual del Uruguay; y el diputado Ope Pasquet, quien ha promovido iniciativas como la despenalización y regulación de la eutanasia”.

"En Salto, como ya anunciamos, hemos sumado a la agrupación de Marcelo Malaquina, la más votada en las pasadas internas y nuestro candidato a la intendencia. Confío plenamente en que la Coalición Republicana ganará la intendencia en mayo próximo," afirmó Silva.

"Tenemos una visión renovadora y creemos que nuestra propuesta puede atraer a ciudadanos que han votado por otros partidos dentro de la Coalición, así como a aquellos que han apoyado al Frente Amplio pero hoy se sienten incómodos con un partido que ignora las atrocidades de Maduro en Venezuela. Porque, si hay algo peor que Maduro, es quienes lo apoyan o hacen la vista gorda ante sus actos, o quienes, con una visión crítica, no entienden por qué el candidato Orsi prácticamente desaparece de la campaña electoral sin explicación alguna. El otro día vimos como el periodista Emiliano Cotelo le preguntó para qué quería ser presidente y, realmente, no supo responder. De repente, por ahí se entiende porqué sus asesores le han recomendado que se esconda. Le pregunto a los uruguayos, ¿alguien que no sabe responder una pregunta tan simple está en condiciones de ser presidente?. ¿No sería un peligro? El Frente Amplio no está en condiciones de gobernar, nosotros sí".

“El Partido Colorado ha sido una fuerza decisiva en la construcción del Uruguay moderno. Ahora, junto a Andrés, estamos en una posición histórica para liderar la construcción del Uruguay del futuro. Con una visión renovada y el compromiso de seguir impulsando cambios, estamos preparados para enfrentar los desafíos que se avecinan y construir un país más próspero para todos”, concluyó Silva.