Convención del Partido Colorado oficializó la fórmula Ojeda-Silva: "Somos determinantes para que el FA no vuelva"

"No habrá segundo piso de transformaciones si no hay renovación. La renovación es nuestra bandera y nos trajo hasta acá", dijo tomando el slogan del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, pero aludiendo a que él es la renovación.

Dijo que “la coalición tiene su continuidad en riesgo”. “Si no nos renovamos, no tenemos chance. Hace mucho tiempo que no enfrentamos a la izquierda con la derecha. La gente está lejos de esta discusión. Hace mucho tiempo que enfrentamos lo nuevo con lo viejo, el futuro con el pasado y el Frente Amplio es el peor pasado al que no queremos volver”.

El candidato agradeció a los precandidatos porque “hicieron el enorme trabajo hacia la elección interna” y resaltó la importancia de la “unidad”. Y repitió: “Unidad, unidad, unidad para ganarle al Frente Amplio”.

“Soy el candidato de todos, mi responsabilidad es que a todos nos vaya bien”.

Antes de Ojeda, Silva había afirmado: "Nos estamos jugando nuestro futuro y lo que es más importante, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, el futuro del Uruguay. Les quiero contar cómo termina ese partido, gana la coalición liderada por el Partido Colorado”.

silva convencion.jfif Robert Silva en la Convención del Partido Colorado

“No nos va separar nada ni nadie. Venimos aquí con esa vocación que nos ha caracterizado desde siempre, humanista, republicana y transformadora. Venimos a continuar las transformaciones que hemos iniciado en este gobierno, venimos a proclamar otras y a decirles que queremos, como ha sido siempre en nuestro partido, ser parte fundamental de la construcción de la historia nacional”

“Estoy convencido que tenemos una fórmula para ganar”, dijo Silva.