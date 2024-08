Programa de seguridad del Partido Colorado: desde shock de políticas sociales hasta blindaje de puertos con militares

"Hemos visto 15 años de contumaz fracaso del Frente Amplio y este gobierno del Partido Nacional que ha liderado la seguridad tiene cosas para mejorar, queremos que este equipo lleva adelanta la seguridad pública en los próximos cinco años. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En lo que podamos no estar de acuerdo cada uno es libre de tratar de convencer al otro de que eso funcione pero queda por fuera del acuerdo común", declaró Ojeda a la salida del encuentro.

Las principales propuestas acordadas por los especialistas de seguridad del Partido Colorado

En la reunión que duró unas dos horas, los asesores en seguridad del partido lograron definir los principales ejes sobre los que ya venían conversando, y el encargado de armar el documento, Matías Bordaberry –hijo del recién regresado al partido Pedro Bordaberry– fue tomando nota de esos lineamientos.

Según contaron a El Observador algunos de los participantes del encuentro se llegó a un texto común y la idea es realizar una presentación con la propuesta final sobre seguridad del partido el 29 de agosto.

Un primer capítulo de los puntos acordados es el de "seguridad pública y sistema penitenciario" en el que todos los representantes estuvieron de acuerdo en que las cárceles no deben pertenecer más al Ministerio del Interior. El punto en el que aún no hay acuerdo es si deben ser un servicio descentralizado o si deben formar parte de la nueva estructura del Ministerio de Justicia, si es que se crea. En esa línea se había expresado el candidato Ojeda durante la campaña previa a las internas.

Otro capítulo es el de "prevención general" y allí se pusieron de acuerdo en aplicar una especie de shock de políticas sociales enfocadas en que niños, niñas y adolescentes que provienen de generaciones vinculados a la actividad delictiva y presos, puedan salir de ese mundo de crímenes y violencia.

En materia de narcotráfico, el marco general de propuestas se enfocó en dos fuertes medidas. La primera apunta a contar con "apoyo militar" para lograr blindar las fronteras y evitar los cargamentos de grandes cantidades de droga como hemos visto pasar por puertos, donde no existen prácticamente controles.

La otra medida es la de apoyar el plebiscito para instalar los allanamientos nocturnos. La propuesta del senador nacionalista Carlos Camy logró poner en consideración de los votantes modificar la Constitución para que con autorización fundada y por escrito de un juez, se pueda allanar en la noche viviendas en las que se realiza actividades delictivas como la venta de drogas.

Otro capítulo acordado es el de la fortalecer la policía comunitaria para lograr un acercamiento de los uniformados con la comunidad y en la misma línea continuar fortaleciendo a las comisarías, algo en lo que el actual gobierno ha hecho énfasis y según señalan las autoridades se han reinstalado más de 150 entre comisarías, subcomisarías y destacamentos de todo el país.

Zubía insiste con declaración de emergencia y propone "delito provocado"

Zubía dijo que no se opuso a ninguna de las medidas preventivas que fueron acordadas en la mesa de trabajo con el resto de los asesores, pero afirmó que insistirá con la necesidad de declarar la emergencia en seguridad que estaba contenida en el Compromiso por el País que la coalición firmó en 2019. Contó que Ojeda se comprometió a estudiarlo.

Luego de la reunión Zubía dijo a El Observador que el concepto de la emergencia está vacío pero hay que darle contenido. En ese sentido propuso 16 medidas concretas entre las que figura en última instancia las medidas prontas de seguridad previstas y vigentes en el artículo 168 de la Constitución. "No las estoy proponiendo", aclaró pero precisó que están en la Constitución para el caso de ser necesario.

Sí propuso aplicar el artículo 8 del Código Penal que propone como "procedimiento excepcional", el "delito putativo y la provocación por la autoridad" que implica que con autorización de un juez la autoridad pueda provocar una conducta delictiva para luego "adoptar medidas de seguridad" y reprimir.

Otras medidas propuestas por el diputado son la interceptación policial, el control vehicular y personal, mecanismos de saturación policial, labores de inteligencia potenciando contactos con policías de la región, control de comunicaciones en las cárceles, campañas de comunicación con la población como en la época de la pandemia del covid-10 y reactivación real de las comisarías, entre otras.

Sanjurjo: "Tenemos el equipo más potente en seguridad"

En el otro extremo de Zubía, el actual asesor del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, celebró que el Partido Colorado tiene "el grupo de seguridad más potente del espectro político" por la experiencia y el conocimiento de sus representantes y por las visiones distintias.

"Zubía y yo tenemos visiones encontradas sobre seguridad pero nos pusimos de acuerdo en algunos puntos. Hay ideas de Zubía que yo filtré y Zubía filtró algunas medidas propuestas por Robert Silva o por mí", afirmó.

Se mostró convencido de que esas visiones distintas son ventajosas para el partido. "Si lo que queremos es que el Partido Colorado crezca, tenemos que tener alas en ambos lados y visiones diferentes".

Con respecto a la idea concreta de Zubía de declarar la emergencia apuntó a que "no queda claro qué significa" esa declaración "más allá del eslogan". "Siempre voy a acompañar todo lo que implique más controles, pero hay que estudiarlo. Tenemos que asumir que la inseguridad es consecuenca de muchas carencias y si no atacamos esas carencias no lo vamos a lograr".