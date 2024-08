Dos visiones de seguridad contrapuestas que Ojeda busca equilibrar: Zubía y Sanjurjo se reunieron con el candidato

CAMPAÑA ELECTORAL Fossati se sumó a la candidatura de Ojeda, pero no podrá integrar listas coloradas en octubre: qué dice la ley

1678732793078.webp Diego Sanjurjo fue el encargado de presentar las propuestas Inés Guimaraens

Ojeda: “Laudo yo”

Cuando se le pregunta al candidato cómo hará para que convivan las dos visiones sobre seguridad en el programa del Partido Colorado, responde: "Laudo yo".

"No puede haber un programa paralelo", enfatizó el candidato que desde que ganó ha venido promoviendo la idea de unir y que todos tiren para adelante con el objetivo final de competirle al Partido Nacional el liderazgo de la Coalición Republicana.

Además señaló que en el encuentro entre Zubía y Sanjurjo quedó claro que "no hay ningún problema personal" sino que es un tema de visiones que pueden convivir en el programa porque "cada uno seguirá enfocado en su perfil", dijo en relación a que Zubía aportará más propuestas desde el plano represivo y Sanjurjo propuestas en el plano preventivo. “Es un esquema complementario muy interesante”, afirmó.

Ojeda dijo que en la reunión de la que también participó Matías Bordaberry, hijo del ahora candidato al Senado Pedro Bordaberry, quien ya venía trabajando en la coordinación del programa, se trazaron lineamientos generales en los que Zubía y Sanjurjo estuvieron de acuerdo.

Esos lineamientos implican que las propuestas sobre seguridad deberán apuntar en primera instancia a combatir los homicidios, el delito que el actual gobierno no ha podido bajar y sobre el que el presidente admitió que "no pueden". En ese sentido, dijo Ojeda que una de las medidas que surgió de la comisión interpartidaria es la de los interruptores de violencia en los barrios y que aunque Zubía la ha criticado, no cederá porque le parece que es necesaria y que dará buenos resultados.

En el tema homicidios, Ojeda dijo este martes en una entrevista con La Pecera de Azul FM que se debe apostar más a la presencia policial activa en barrios complicados y que la propuesta de declarar la emergencia en seguridad, la plantearía sólo para los homicidios.

En segundo lugar, dijo que se propondrán medidas para el combate al narcotráfico, donde entran la propuesta de plebiscito de los allanamientos nocturnos como una medida más, luego la prevención en seguridad en general y en cuarto lugar los temas carcelarios.

Ojeda recordó que el enfoque dual que lleva a cabo el Ministerio del Interior y defendió el ministro Nicolás Martinelli surgió de ese grupo interpartidario en el que participó.

Zubía: "Nos entendimos porque tenemos un enemigo en común"

Por su parte Zubía, consultado sobre la reunión con Sanjurjo dijo que se trató de un encuentro "muy civilizado". “Nos entendimos claramente”, afirmó e ironizó con que “(Winston) Churchill y (Joseph) Stalin también se entendieron porque tenían un enemigo en común, cuando Hitler invadió la Unión Soviética y aunaron esfuerzos para ganar la Segunda Guerra Mundial”.

Según contó el exfiscal acordaron que cada uno atenderá “un sector del negocio”, en alusión a que él seguirá enfocado en el planteo de medidas represivas. El diputado entiende que el programa del partido debe insistir con la emergencia nacional de seguridad que a su entender implica la saturación de policías en los barrios complicados porque entiende que hoy la presencia de policías "no es la suficiente".

En segundo lugar, Zubía insistirá con la reestructura de la fiscalía (fue quien planteó el triunvirato que finalmente no se votó), en tercer lugar las cárceles que entiende "han mejorado en lo edilicio pero no en el control", y por último en la modificación del Código del Proceso Penal. Concretamente, insistirá en su última propuesta de eliminar los juicios abreviados para los políticos y los poderosos. “Se planteó como un instituto jurídico para beneficiar al pobre desgraciado y beneficia a los poderosos como (el sindicalista argentino Marcelo) Balcedo o (el exintendente de Artigas, Pablo) Caram”, ejemplificó.

Zubía aclaró que no se opone al enfoque dual que se viene aplicando en el Interior con Sanjurjo pero señaló que son políticas que "darán resultados en 20 años con suerte". “Antes se precisan medidas urgentes”.

El diputado Zubía insistió en que actualmente "existe una responsabilidad enorme del presidente Lacalle que no quiere actuar por el temor a que la oposición le caiga en un año electoral".

Sanjurjo fue consultado para esta nota pero no quiso hacer declaraciones.