"No podemos con los homicidios": Lacalle Pou reconoció que hay "enorme preocupación" en el gobierno

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou , reconoció que el gobierno tiene una "enorme preocupación" por la cantidad de homicidios que se vienen registrando en las últimas semanas, en particular por el cuádruple crimen en Maracaná (Montevideo) en el que fue asesinado un niño de 11 años.

En una rueda de prensa en Mercedes, el mandatario dijo que no pondría excusas y señaló que el Poder Ejecutivo no ha podido con los homicidios. "Rompe los ojos, tapar el sol con un dedo no se puede", dijo.