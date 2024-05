Con Mónica Ferrero al mando, proyecto para instalar triunvirato en Fiscalía naufraga en el Parlamento

"La verdad es que la vorágine de lo cotidiano nos sacó un poco de agenda", reconoció a El Observador el diputado nacionalista Mario Colman, quien preside la comisión. El representante de Colonia también admitió que en el oficialismo "había molestia" con la conducción del fiscal subrogante Juan Gómez, quien desde fines del año pasado está fuera de actividad por razones de salud.

"Yo lo tengo en el orden del día, pero se suspendieron sesiones. También tengo que hablar con Zubía y Lust a ver cómo quieren avanzar. Son cosas que no son fáciles de manejar en tiempos electorales", sostuvo Colman, aunque insistió que "es un tema importante para el Partido Nacional".

Su correligionario en la comisión, Rodrigo Goñi, fue aún más tajante respecto a las posibilidades de sacar adelante las iniciativas: "Estamos entrando en la campaña. Por la vía de los hechos ese proyecto va quedando sin empuje. En junio tenemos las últimas sesiones, las fechas se nos vinieron encima y solamente se está buscando votar los temas de urgencia. Este es un tema importante, pero no urgente", declaró a El Observador, y agregó que no cree que llegue a ser tratado en lo que queda de la legislatura.

En la Fiscalía es un secreto a voces que Juan Gómez ya no podrá retomar sus funciones y que, incluso si lo hiciera, deberá dar un paso al costado en junio de 2025 una vez cumplidos los 70 años de edad.

juan-gomez-parlamento---db-02-jpg..webp El fiscal de Corte, Juan Gómez, está en el cargo como subrogante tras la renuncia de Jorge Díaz Diego Battiste

Desde entonces ha tomado la posta como subrogante la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, cuya figura concita simpatías en todo el arco político, y así lo han expresado tanto el exministro del Interior, Luis Alberto Heber, como la senadora blanca Graciela Bianchi, quien desde la expulsión de Gustavo Penadés había intentado ponerse al frente de las negociaciones con la oposición.

"En este momento, pleno año electoral, no se pueden tratar estos temas", ratificó Bianchi a El Observador. "(A Ferrero) siempre se le tuvo respeto por su trabajo contra el narcotráfico, y la teníamos en el grupo de fiscales que todos queríamos: ecuánime, independiente de las divisiones por (el exfiscal de Corte) Jorge Díaz y que no se lleva por presiones".

En pleno enfrentamiento del oficialismo con Juan Gómez, sobre quien nacionalistas, Cabildo Abierto y Zubía han personificado una supuesta continuidad de Jorge Díaz –hoy vinculado al frenteamplista Yamandú Orsi–, la oposición ya había transmitido que no tenía intenciones de cambiar la cúpula de la Fiscalía y que confiaba en la figura del fiscal subrogante.

Ahora son los representantes de la coalición los que destacan la conducción de la nueva fiscal de Corte, que tomó la posta ante la ausencia de Gómez. Fue de hecho una interpretación promovida por el oficialismo en la Rendición de Cuentas de 2021 la que dejó en claro que le correspondería a Ferrero asumir como subrogante al ser la fiscal penal con mayor antigüedad.

"Esto tiene nombre y apellido", cuestionó entonces el senador del MPP, Charles Carrera, acusando que era "un mecanismo violatorio de la Constitución de la República" y proponiendo en cambio algún tipo de sorteo como método "más aleatorio".

El diputado colorado Zubía, autor del proyecto del triunvirato, también deja entrever sus escasas expectativas de dar con una alternativa a una conducción que no ha podido renovarse por la vía del consenso político, sino por las suplencias establecidas en la ley.

"Después de cuatro años ya me desinteresé del proyecto. Iba a ser considerado en el mes de marzo y después se atrasó. No tuve objeciones en la bancada del Partido Nacional y sin embargo el proyecto no avanza. Mi interpretación es que no tiene el apoyo del presidente (Luis Lacalle Pou), a pesar de que la senadora Bianchi había dicho que sí daba luz verde", afirmó Zubía a El Observador.

-lcm2813-jpg..webp Fiscalía pedirá 45 años de prisión Foto: Leonardo Carreño.

Su correligionario Ope Pasquet, miembro de la comisión en cuestión, también trasladó la responsabilidad a los socios: "Estoy esperando a ver qué dice el Partido Nacional", sentenció el dirigente, quien firmó el proyecto de Zubía más allá de tener "algún matiz".

Los nacionalistas Colman y Goñi aseguraron a El Observador que la dilación de esa iniciativa no tiene relación con la conformidad extendida que hay entre oficialistas con la fiscal Ferrero, sino que efectivamente hay complicaciones de agenda.

"Luz verde" del gobierno para el triunvirato

La senadora Bianchi ha asegurado varias veces en el período que tiene "luz verde" en el gobierno –tanto de Lacalle Pou como del Ministerio del Interior– para avanzar en el triunvirato.

El proyecto de Zubía y los colorados supone que al mando de la Fiscalía General de la Nación esté un directorio presidido por el fiscal de Corte y dos fiscales letrados de Montevideo designados por el Poder Ejecutivo mediante venia votada en el Senado por mayoría especial de tres quintos.

En este caso, según constitucionalistas, si la venia no fuera otorgada por falta de acuerdos –como ha sucedido en todo el período– el gobierno puede reiterar su propuesta y esta vez bastaría con una mayoría absoluta (la mitad más uno).

"El respeto por las atribuciones específicas del Fiscal de Corte se mantienen, proyectándose además de un marco de discusión más sustantiva entre conocedores de los temas (...), una mayor profundidad en las resoluciones a tomar en función de las varias complejidades del servicio", establece el proyecto en su exposición de motivos.

Esa postura genera resistencias incluso dentro de la coalición, como fue el caso del senador blanco Jorge Gandini, quien manifestó tiempo atrás que "agrava el problema de la independencia profesional de la Fiscalía", que dirime los acuerdos según la "orientación política de los fiscales" y que por tanto "se legalizaría la partidización de la Fiscalía".

"También allí habría gobierno y oposición de turno (...). ¿La solución por ahora? Que se quede allí Mónica Ferrero, gran profesional y la más antigua fiscal penal de Montevideo (...)", escribió en redes sociales.

El herrerista Heber también adhiere a esa tesis: "No hay una fiscal mejor que ella para cumplir tan importante misión".