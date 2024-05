Fiscalía de lavado archivó caso contra Martin Insaurralde al no poder probar que se usó financiera uruguaya

La fiscalía de Lavado de Activos archivó este lunes la indagatoria que había abierto en octubre pasado para corroborar si el exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde , había pagado a su exesposa, la modelo y conductora Jesica Cirio una suma de US$ 20 millones a través de una cuenta abierta en Uruguay .

Según confirmó a El Observador el penalista Jorge Barrera la fiscalía determinó que no se pudo confirmar la utilización de un broker en Uruguay en el supuesto pago que habría hecho Insaurralde a Cirio por concepto de separación de bienes, tras la disolución del matrimonio. Las versiones indicaban que para realizar ese pago se abrió una cuenta en Uruguay, según había informado el periodista Carlos Pagni en La Nación+.

Luego de recabar información de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, de la DGI y de la Secretaría Antilavado la fiscalía a cargo de Enrique Rodríguez determinó que no se han encontrado pruebas para imputar a los indagado s. Además de a Insaurralde, también se indagó a Cirio y a Clerici así como a familiares de ambas pero en ningún caso fue posible rastrear movimientos de dinero en el país.

Barrera evaluóque el archivo "era el resultado esperado" . "Como dijimos desde el inicio de las actuaciones Uruguay tiene un buen sistema de control de lavado de activos, es un país serio, con legislación regulación y sujetos obligados que hubieran advertido debidamente el pasaje de US$ 20 millones por parte de una persona que es extranjera y políticamente expuesta , tanto él como su exesposa", señaló.

"Fue una denuncia absurda , que con liviandad y frivolidad se afirmaba que por Uruguay pasaban US$ 20 millones sin contralor", agregó.

die_0108.webp Jorge Barrera, expresidente de Peñarol Diego Battiste

Además apuntó a que la actuación de fscalía requirió la investigación en las entidades bancarias, financiera y de operadores del sistema en su totalidad.

Barrera había pedido en diciembre el archivo del caso por segunda vez luego de que se agregara a la carpeta fiscal un informe del Banco Central del Uruguay que determinaba que tanto GWM Advisory Services SA como Pro Capital Sociedad de Bolsa SA informaron que no realizaron transferencias nacionales ni internacionales de fondos movilizados ni por Martin Insaurralde ni por Jessica Cirio, su exesposa. Esas eran las financieras denunciadas por la legisladora argentina Graciela Ocaña, como posibles rutas para el ingreso del dinero.

Los bancos en su totalidad manifestaron que no pasaron esos US$ 20 millones por sus cuentas y además se realizaron 540 pedidos de información a agentes, corredores y demás instituciones de las cuales 533 informaron negativamente. Resta que respondan las siete que aun no lo han hecho. Las fuentes dijeron que el BCU informó al fiscal que si existen resultados positivos se informarán.

De todos modos, antes de tomar la determinación el fiscal Rodríguez había solicitado nueva información a Argentina y recién lo archivó cuando contó con esos datos.

En qué está la causa de Martin Insaurralde en Argentina

Insaurralde fue procesado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, luego de que su actual pareja Sofía Clerici publicara en sus redes sociales en setiembre de 2023, en plena campaña electoral, fotos de un viaje del entonces funcionario de Axel Kicillof en un lujoso yate por el mar Mediterráneo en Europa.

1696107141874.webp En plena campaña aparecieron fotos de Martín Insaurralde en el Mediterráneo

A instancia del fiscal federal Sergio Mola se inició la indagatoria penal por la que se investiga el estado patrimonial de Insaurralde, Clerici, Cirio. Además se decretó la inhibición de sus bienes, lo que significa que no pueden ser vendidos ni cedidos.

En uno de los escritos, Mola afirmó que el nivel de vida y los gastos de los implicados no se condice con el nivel de ingresos registrados por Insaurralde, quien siempre fue funcionario público.

A modo de ejemplo en un allanamiento ordenado por la Justicia en un apartamento de Clerici en Nordelta se incautaron más de US$ 600 mil, entre otros bienes.